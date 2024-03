Verifica empresa particular bombas de gasolina en Felipe Carrillo Puerto

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- La gasolinera Pemex ubicada en el centro de esta ciudad hoy recibió la visita de personal de una empresa particular, que verificó las bombas despachadoras de combustible, situación que llamó la atención de ciudadanos, en especial porque no lo efectuó personal de Profeco.

Esta gasolinera, la más antigua de la ciudad, cuenta con nueve bombas despachadoras, las que fueron revisadas por estos trabajadores, quienes portaban guantes y playeras grises, sin logotipo alguno. Los sujetos trajeron un contenedor metálico que llenaban de gasolina, al parecer para cerciorarse que la cantidad despachada era la correcta.

El gerente de la estación de servicio ES2403, quien no quiso proporcionar su nombre, se limitó a manifestar que no realizaron calibración de las bombas, ya que no están facultados para ello, sino que únicamente comprobaron que los despachadores funcionaran correctamente.

Sin la presencia de personal de la Procuraduría Federal del Consumidor, durante la mayor parte del día, el personal de esta gasolinera supervisó las nueve bombas despachadoras.

Cabe señalar, que algunos automovilistas habían señalado que, en esta gasolinera no se entregaban litros completos del combustible, incluso, durante más de seis meses la Profeco suspendió una bomba por entregar menos combustible del que se registraba. (Agencia SIM)