Xóchitl Gálvez ocuparía ‘la cabaña de Fox’ en Los Pinos en caso de ganar la presidencia

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, afirmó que de ganar las elecciones el próximo 2 de junio puede despachar desde Los Pinos.

En conferencia prensa, indicó que de ganar viviría en su casa y solo activaría una de las cabañas que fueron construidas en la administración de Vicente Fox para usarla como lugar de trabajo junto con su gabinete.

“Realmente Los Pinos, yo dejaría la casa, es más, yo no me imagino viviendo en esa casototota, no la necesito; yo podría vivir en la cabaña que vivía Fox, sin problema, es mucho más grande que la casa que tengo. Mi casa actual es de 250 metros, creo que esa tiene como 500 metros, o sea de entrada es mucho más grande”.

“El salón presidencial me parece bien, el que se tenía para los eventos, el (salón) López Mateos, yo creo que con eso es suficiente para poder trabajar ahí. Un área de oficinas, veo que ahí han arreglado muchísimas zonas, pero en Palacio Nacional no, no me siento un emperador para vivir en un Palacio, me siento una ciudadana común y corriente”, agregó la candidata presidencial.

Asimismo, analizará la situación jurídica del Estado Mayor Presidencial para conformar su equipo de seguridad.

“Sé que en México no es posible y sé que se requiere, pero yo lo que creo es que habría que revisar esta seguridad, si en los hechos existe. No, no es que el Estado Mayor Presidencial fuera un exceso, a mí sí me parece que podía haber excesos en el pasado que hay que acotarlos. A mí me incomoda mucho, por ejemplo, salir de un lugar con sirenas, ya les dije que no me lo hagan nunca, o sea, sí hay prisa y todo, pero en general que haya una seguridad necesaria, mucha inteligencia”.

“Yo no te podría contestar en este momento hasta no conocer la situación jurídica del Estado Mayor Presidencial, pero en los hechos está, o sea, como todo, no desapareció”, dijo.

En otro tema, retó al secretario de Marina, Rafael Ojeda, que le pida al presidente Andrés Manuel López Obrador las pruebas del ingreso a nuestro país de precursores para la fabricación de fentanilo.

“Le vuelvo a decir al secretario de la Marina, usted dijo que presentara las pruebas de que estaba entrando fentanilo a México, ojalá mañana se las pida al Presidente de la República, a ver si tiene el valor, señor secretario, de decirle al señor Presidente que ante una declaración similar a la mía que él presente las pruebas o solo lo hace con las mujeres, porque él dijo que si tiene las pruebas que las presente”, dijo la candidata.

Respecto a la polémica por el contenido de La Hora Nacional, la abanderada del PAN, PRI y PRD pidió que el Instituto Nacional Electoral haga una investigación por la promoción a favor de la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Sí tendría que hacer una investigación el INE porque en el caso de La Hora Nacional se conectan cientos de radiodifusoras, mil y tantas, creo que todo el país y es una promoción a Claudia inmoral, que no me ha sacado a mí La Hora Nacional, ni me va a sacar, porque es una elección de Estado y a la señora Sheinbaum le debería dar vergüenza esa trampa que hace todos los días violando la ley, entonces te prometo, adapte el resultado de las denuncias”, detalló.

Recordó que como senadora presentó 33 denuncias ante la FGR, ASF, Función Pública y a autoridades de Estados Unidos por casos de corrupción en la 4T.