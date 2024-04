Ataques en redes sociales para ejercer violencia política en razón de género, tienen consecuencias reales, señala experta

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El uso de las redes sociales para ejercer violencia política en razón de genero tiene consecuencias directas en la vida de las candidatas, sobre todo de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.

Así lo indicó Daniela Mendoza, periodista y consultora independiente, entrevistada en esta ciudad, quien señaló que, en estos comicios, que calificó como atípicos, las redes sociales juegan un papel importante, ya que es donde se está consumiendo más información.

“Tenemos esta cuestión de pensar que si es en las redes no importa, está en el éter y en el mundo virtual, pero las cosas que suceden si tienen consecuencias en la vida real”, expresó.

La periodista, con más de 20 años de experiencia, reiteró que en el caso de la violencia política de género que se genera en las redes sociales tiene consecuencias en la vida de las candidatas, sobre todo de sectores vulnerables como grupos indígenas y discapacitados.

“Todo lo que se dice en las redes tiene consecuencia en la realidad, porque hace que todos piensen que las mujeres no tienen capacidad de gobernar o que los indígenas no tienen capacidad para gobernar o no deberían tener derechos”, señaló.

Manifestó que los periodistas tienen la responsabilidad de no fomentar estas prácticas, además de terminar con la desinformación y cumplir con una ética profesional “un periodista que no está al pendiente de la desinformación es como un médico que no se lava las manos”, agregó.

“Cuando somos independientes queremos ganar la nota, pero al final del día el compromiso es con la gente y la verdad”, señaló.

Destacó la importancia de tener conciencia de lo que sucede y de cómo se consume la información ya que como periodistas son únicamente el vehículo, finalizó. (Agencia SIM)