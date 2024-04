Esperan para este año resolutivo de MIA sobre proyecto de arrecifes artificiales en Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.-El proyecto de introducir arrecifes artificiales para la recuperación de playas sigue en estudio, con la finalidad de conocer toda la zona que se pretende recuperar y garantizar que no se tendrán afectaciones en otros puntos de la zona de playas.

Entrevistada al respecto, María de Lourdes Várguez Ocampo, secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático del Ayuntamiento de Solidaridad, indicó que tiene toda la intención de que este año se emita el resolutivo de Impacto Ambiental, para garantizar que se realizará un buen trabajo, tanto para los concesionarios de esa zona federal y todo el municipio.

Señaló que, con independencia de este proyecto, las playas del Recodo y la playa de la calle 14 llevan dos años que se han recuperado.

“Como toda la zona federal, de repente se acortan un poco, por el oleaje y las mareas, pero siempre se recuperan. Seguimos haciendo el trabajo de recuperación de área, vertiendo en ese punto, es el que más no ha llevado sedimento”, expresó.

La secretaria indicó que la mayoría de las playas están en muy buen estado, pero prácticamente todas han tenido devolución de arena.

“No vamos a terminar ese proceso, vamos a continuarlo”, agregó.

Várguez Ocampo explicó que la recuperación de los arenales se está haciendo de manera manual y para ello se cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental prorrogada hasta 2026.

Resaltó que la metodología que actualmente se está utilizando es más efectiva, y muestra de ello es que las playas del Recodo y de la calle 14 tienen entre 20 a 24 metros de fondo de playa.

“La naturaleza ha aceptado mejor el sedimento que nosotros estamos vertiendo, porque es el mismo grano, en comparación al que se vertió en el 2010 en la zona federal”, expresó.

En cuanto al reglamento para poder ingresar a la playa del Recodo con mascotas, indicó que fueron establecidas algunas reglas, donde tendrá que participar la Secretaría de Seguridad Pública, “porque aún con reglamento hay propietarios que dejan la popó de sus perros en la playa y los llevan sin correa”.

ÁRBOLES TALADOS

En otro tema, la funcionaria informó que, en acuerdo con la directora de Gestión Ambiental, se determinó que la persona que taló dos árboles en la avenida 115 con calle 14 norte, tendrá que trasplantar dos ceibas de buena talla en ese mismo lugar.

Estas ceibas no contarán con ramas para que sea más fácil su manejo, además, parte de la sanción también incluye la reforestación de 50 metros del camellón de la carretera federal, con árboles del al menos 3 metros de alto.

“Porque no se vale decir, ya los corté y ahora no puedo hacer nada, no, tienes que devolver los árboles que eliminaste”, enfatizó.

Recordó que los dos árboles que fueron talados eran históricos y se perfilaban para ser considerados como árboles monumentales. (Agencia SIM)