PT postula a ‘la perdida’ Paola Suárez a una diputación local en Guanajuato

GUANAJUATO, MX.- La influencer Paola Suárez, de “Las Perdidas”, contenderá por una diputación local por el Partido del Trabajo (PT), confirmó Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura de Guanajuato por Morena, publicó latinus.us.

En sus redes sociales subieron fotografías donde aparecen paseando por el Barrio del Coecillo en León, de donde es originaria Suárez, que se hizo famosa al aparecer en un video con Wendy Guevara, ganadora del reality “La Casa de los Famosos” y donde bromeaban por perderse en un cerro.

“¡Pues la verdad no estamos nada perdidas! Hoy Paolita Suárez y yo disfrutamos una buena comida y nos lanzamos por una cebadina”, escribió en redes sociales.

¡Pues la verdad no estamos nada perdidas! Hoy Paolita Suárez y yo disfrutamos una buena comida y nos lanzamos por una cebadina. Paola es una gran amiga y compañera del PT, digna representante de la comunidad en todo México y quien además es próxima candidata a diputada local. pic.twitter.com/VvqkTFRB2K — Alma Alcaraz (@AlmaAlcarazH) April 6, 2024

“Paola es una gran amiga y compañera del PT, digna representante de la comunidad en todo México y quien además es próxima candidata a diputada local”, agregó sus redes sociales.

Alejandro Tirado, dirigente estatal del PT también subió fotografías con la influencer.

En redes sociales, fans de la influencer le pedían no participar en la política, pero otros la apoyaban.

En enero, Paola Suárez denunció al hombre que presentó como su pareja en redes sociales, quien es identificado como “José”, por presuntamente haberla golpeado.

“Lo único que les quiero comentar es que ya vinieron los del Ministerio Público aquí al hospital, ya puse mi demanda, a ver qué pasa (…) sí me siento muy mal“, expresó Suárez en el video.

Paola Suárez subió en su cuenta de Instagram fotografías en las que se ve cómo estaba siendo atendida en el hospital debido a las graves lesiones.

“No entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, escribió en su cuenta. (Fuente: latinus.us)