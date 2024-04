“HAY QUE CUMPLIR LA LEY”: Posibilidad de que secretario general asuma como encargado de la presidencia municipal de BJ es un rumor, señala Haydé Saldaña

Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.– Ante rumores acerca de que el secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), Pablo Gutiérrez Fernández, asuma como encargado de despacho de la presidencia municipal, la regidora del PRD, Haydé Saldaña Martínez, descartó la posibilidad y enfatizó que deberá cumplirse lo que marca la Ley.

El próximo miércoles 10 de abril entra en vigor la licencia por hasta 90 días que solicitó la alcaldesa, Ana Patricia Peralta, para ausentarse del cargo para enfocarse en la campaña política en busca de la reelección, con lo que de acuerdo con el Artículo 94 de la Ley de los Municipios de Quintana Roo, la primera regiduría cubrirá las tareas en calidad de encargada de despacho.

Y es que la primera concejal, Lourdes Cardona Muza, también pidió permiso para separarse de su encomienda -que inicia este lunes 8 de abril- y su lugar tendrá que ser ocupado por la suplente, Andrea Cruz.

En ese sentido, Haydé Saldaña Martínez, expresó que no está sobre la mesa del Cabildo el planteamiento para que Pablo Gutiérrez Fernández funja como encargado de despacho de la presidencia municipal, ya que no pueden existir acuerdos de partidos.

“La Ley es muy clara y dice que, a falta del presidente municipal, será el primer regidor, y ante su ausencia, será el suplente (Andrea Cruz). Esto no puede variar, es una responsabilidad de partido. Se debe de cumplir la Ley”, puntualizó Haydé Saldaña.

Y añadió “no se ha tocado el tema -de una posible asunción del secretario general-, no se ha tomado el debate o pláticas, no ha habido un precabildeo al respecto, no se ha puesto en la mesa. No puedes tener acuerdos sobre lo que te mandata la Ley, es muy clara la Constitución”.

La perredista pidió a los partidos y coaliciones, personas capacitadas y experimentadas en cargos titulares y de suplencia en la presente contienda electoral.

“Nunca sabes cuándo los vas a necesitar en cargos importantes”, concluyó. (Noticaribe)