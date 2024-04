YUCATÁN | “SOY COMO RANDY AROZARENA”: El candidato Esteban Abraham Macari afirma que no nació indígena, pero decidió serlo y que no ha sido discriminado, pero sí rechazado por políticos

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.-El candidato del distrito 1, Esteban Abraham Macari una vez más insistió en que él es una persona indígena, pues la comunidad maya X-Panhatoro lo arropó y aunque no ha sido discriminado por supuestamente pertenecer a este sector de la población, lo que sí es que ha sido rechazado por políticos.

Después de la impugnación que presentó el candidato a senador en representación de la alianza Morena-Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) por las candidaturas aprobadas de Julián Zacarías Curi y Esteban Abraham Macari al presuntamente usurpar espacios que corresponden a personas indígenas, el panista dijo que está en todo su derecho, pero que él tiene la seguridad que esta candidatura le pertenece.

“Soy como el jugador Randy Arozarena, él nació en Cuba y México lo arropó. Yo soy indígena por pertenencia. No nací indígena, no me tocó nacer indígena, decidí ser indígena”, declaró.

A pesar de que el caso de su candidatura ya escaló a la Sala Superior del Tepjf, el candidato no mostró mayor preocupación.

“No le hago caso a las dos o tres personas que me están atacando porque sé que la mayoría de las personas están a mi favor”, enfatizó.

En este sentido el político dijo que en ningún momento ha sentido ningún tipo de discriminación por autonombrarse indígena, pero sí ha sentido rechazo por parte del sector político.

“No me siento discriminado. Lo que he vivido es un rechazo en un sector de la política porque ven en mí el riesgo de alguien que tiene mucha oportunidad de ganar y no tienen otro lado por dónde golpearme y el eje central de los ataques hacia mi persona es este tema, pero yo respondo con trabajo”, añadió.

Hasta ahora él asegura que no ha recibido rechazo de las personas que habitan en las comunidades indígenas de las 120 comisarías que ha visitado.

Esteban Macari compartió que la impugnación que realizó Ramírez Marín no procederá, pero que a él no le toca tomar la decisión sino a las autoridades y por esa parte está tranquilo, ya que acreditó su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Sala Regional de Xalapa.

“Mi candidatura está sólida, tengo todos los documentos que el INE me solicitó, no es una candidatura simulada”, precisó.

Especificó que él pertenece a la comunidad indígena porque 273 personas aceptaron en asamblea que él pertenezca a este sector. (Noticaribe)