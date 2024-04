FUNDADORES, MILITANTES Y SIMPATIZANTES, EN EL MOVIMIENTO ‘ANTICHAPULINES’: Morenistas llaman al voto cruzado y de castigo contra candidatos externos

Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- La Coordinadora Nacional de Fundadores, Militantes y Simpatizantes de Morena (Conafumsm) llamó este miércoles al voto cruzado y de castigo contra los candidatos “chapulines” de la 4T en Quintana Roo, quienes, aseguró, no representan los intereses del pueblo y de las bases.

Y es que en este Proceso Electoral Local (PEL), morenistas fundadores y de base acusaron que fueron excluidos de candidaturas a cargos de elección popular, desde Ayuntamientos hasta diputaciones locales de mayoría relativa y plurinominales.

Durante una conferencia de prensa en un restaurante del centro de Cancún, Juan Cáceres, dirigente nacional de la Conafumsm, acompañado de los militantes morenistas Didier Torres y Alfonsina Sánchez, indicó que el movimiento “antichapulines” tiene como premisa que la base defienda su sufragio con dignidad.

“Este movimiento nacional que estamos haciendo es no a la reelección, no a los chapulines; hay que votar por el candidato que realmente represente los intereses del pueblo, de las bases”, enfatizó.

Y advirtió “es claro el mensaje: el 2 de junio el pueblo de México se manifestará a través del voto cruzado, del voto de castigo; el voto duro va a defender su dignidad dentro de Morena”.

Dijo que los “chapulines” creyeron que cambiándose a la camiseta de Morena podían engañar a militantes y simpatizantes, así como a la ciudadanía.

Juan Cáceres afirmó que con Mario Delgado al frente a nivel nacional, Morena se convirtió en un cártel político secuestrado por la “mafia del poder”, carente de institucionalidad, principios y credibilidad.

“A nivel nacional Morena está secuestrado por la ‘mafia del poder’, es un partido fallido, no hay institucionalidad, no hay principios, por lo tanto, no hay credibilidad. Es un cartel político que no representa los intereses de la militancia ni del pueblo de México”, puntualizó. (Noticaribe)