Incumplen hoteles con pago de horas extras generadas por déficit de personal en el estado, afirma líder croquista

PLAYA DEL CARMEN, MX.– La mayoría de las empresas incumple con el pago de horas extras que son generadas por el déficit de mano de obra que persiste en el sector hotelero del Estado, afirmó Martin de la Cruz Gómez, secretario general de la CROC en Quintana Roo.

En breve entrevista, el líder croquista mencionó que esta situación ha obligado a esta confederación a establecer un “frente de lucha” constante, para que las empresas cumplan con este pago.

Refirió que, a más dos años de haber sido declarado el fin de la pandemia, el déficit de mano de obra persiste, por lo que muchas empresas han tenido que recurrir a las horas extras, para mantener los espacios y los servicios atendidos.

Indicó que en el sector hotelero de la Riviera Maya hacen falta sobre todo camaristas, quienes, por otra parte, son los que más quejas han presentado por incumplimiento de pagos.

“El pago de horas no lo está respetando la mayoría de las empresas, pero para eso está la estructura sindical. Hay algunas empresas en las que no lo respetan, pero buscamos que respeten. Hay por ahí algunas personas que no se han enterado de que trabajan en un hotel y cometen alguna arbitrariedad y pues no tenemos más que decir ‘no podemos trabajar contigo”, comentó.

Por último, el líder sindical afirmó que, en lo que respecta a los camaristas, el sindicato busca que el hotel pague el costo real por la limpieza del cuarto extra, que debe ser tres o cuatro veces superior a su valor durante horario extraordinario. (Agencia SIM)