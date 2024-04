SE LE ACABAN LAS ‘VACACIONES’ Y LA AMNISTÍA NUNCA LLEGÓ: Piden autoridades del Juzgado Sexto especializado en sentencias federales el reingreso del ex gobernador Mario Villanueva Madrid al Cereso de Chetumal para continuar su condena

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – A un año que fue declarada concluida la pandemia por el COVID19 en México, el Juzgado Sexto especializado en ejecución de penas solicitó a la Fiscalía Especializada de Control Regional Unidad de control de procesos penales federales el reingreso del ex gobernador, Mario Villanueva Madrid, al Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Chetumal para que continúe con el cumplimiento de su condena.

A través del oficio 3/2024 de fecha 9 de abril de 2024, la instancia federal recordó que Villanueva Madrid gozó del beneficio de prisión domiciliaria tomando en cuenta su estado de salud, ya que padece EPOC, y la pandemia por el COVID19, según el acuerdo dictado el 9 de junio de 2020 por el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito con sede en Toluca, “únicamente durante el tiempo que prevalezca la emergencia sanitaria derivada del SARS-CoV-2 en su domicilio particular”.

El oficio establece que, en vista del estado que guarda la carpeta de ejecución SIPE 21/2023-ll, así como del SE 6/2021 y al variar al día a la fecha las circunstancias y condiciones en el cual se le permitió al sentenciado que la pena privativa fuera compurgada de manera temporal en su domicilio, “es un hecho notorio que ha sobrevenido un cambio de circunstancias y toda vez que ya fueron superadas las providencias decretadas por la cual se ordenó el traslado temporal a su domicilio” se solicitó su traslado al Centro penitenciario más cercano.

Además se advierte que de los dictámenes periciales que corren agregados y de los recursos promovidos por el sentenciado y su defensa hasta este momento no ha quedado demostrado que el sentenciado cuente con un precario estado de salud, por el contrario se desprende que todos sus padecimientos han sido controlados, y serán controlados por el personal médico respectivo en internamiento.

El oficio de petición establece que Villanueva Madrid no ha demostrado que no puede valerse por sí mismo o que presente algún daño físico o mental, y los padecimientos son propios de su edad, que puede valerse por sí mismo, y que no presenta deterioro mental alguno, y que sus afectaciones solo recaen básicamente en cuestiones respiratorias y cardíacas.

Además de las constancias del SIPE se observa que también está acreditado que durante todo el tiempo que estuvo internado fue atendido de manera constante por diversas áreas médicas de los centros en los que ha guardado reclusión y en tal sentido no existe impedimento para que el sentenciado sea trasladado a un centro de reclusión máxime que ya concluyó la emergencia sanitarla del COVID 19, “por lo que se puede concluir que si el sentenciado continúa fuera de reclusión no implica que tenga una mejor calidad de vida, por el contrario al continuar compurgando fuera de reclusión se estaría en un riesgo latente y fundado que el sentenciado no cumpilera con su pena, afirmación que se tiene su apoyo en el análisis de riesgo emitido por la Analista de Información de fecha 9 de abril del año 2024 en la cual concluye se localizaron factores de riesgo por parte del sentenciado al seguir compurgando la pena de prisión en su domicilio, como lo son: peligro de sustracción, peligro de obstaculización en el desarrollo de la investigación y riesgo para la comunidad.

Hay que mencionar que en diferentes momentos, el ex gobernador Mario Villanueva solicitó al actual presidente Obrador se le concediera una especie de amnistía para terminar su sentencia en su domicilio y, a pesar de que el mandatario federal se mostró receptivo, ésta nunca llegó. (Noticaribe)