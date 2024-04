ELECCIÓN 2024 | Con autorización del Ieqroo, aprueban que medios de comunicación puedan organizar debates

CHETUMAL, MX.- En sesión extraordinaria de carácter de urgente, para tratar asuntos de la candidatura independiente de Benito Juárez, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), aprobó que los medios de comunicación local y nacional pueden organizar debates entre candidatos, siempre y cuando cumplan con los lineamientos establecidos por el árbitro electoral.

En cuanto al tema de la candidatura independiente a la presidencia municipal en Benito Juárez, el Instituto “determinó declarar desierto el proceso de selección de candidato independiente a presidencia municipal por el Ayuntamiento de Benito Juárez del ciudadano Berzain Rodrigo Vázquez Coutiño para el Proceso Electoral Local 2024, por no haber obtenido el mínimo de respaldos ciudadanos, en cumplimiento a la sentencia recaída en el expediente JDC/025/2024 del TEQROO”.

Por otro lado, en el contexto de la organización de debates entre candidaturas durante las campañas de los procesos electorales locales, el Instituto gestionará ante las autoridades competentes la trasmisión de los debates en radio y televisión; siendo el caso, que las señales radiodifundidas que el Instituto genere para este fin podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones, en tal supuesto, los debates de las candidaturas a la gubernatura, deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias locales de uso público.

Además, se contempla que los medios de comunicación nacional y local, previa comunicación al Instituto, podrán organizar debates entre candidaturas; y que tal consideración será regulada de conformidad con el Reglamento que al efecto éste expida, el cual, deberá atender a las siguientes bases:

I. Que los debates se realicen bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad;

II. Que el formato, las bases, metodología, y procedimientos aplicables para su realización y difusión estén apegados a los principios antes señalados;

III. Que, en el desarrollo y contenido de los debates, la ciudadanía conozca a los candidatos, sus planteamientos políticos y plataformas electorales;

IV. Que, bajo el principio de imparcialidad, sean invitados a los debates públicos todos los candidatos registrados a un cargo de elección popular y participen por lo menos dos candidatos de la misma elección;

V. Que todo aquel debate público que no sea realizado por el Instituto, cumpla con las disposiciones señaladas en las anteriores bases.

Además, se consagra que la no asistencia de uno o más de las candidaturas invitadas a estos debates no será causa para la no realización del mismo, entre otros. (Agencia SIM)