Asegura Jesús Pool que le ‘robaron’ la presidencia municipal de Cancún hace tres años

CANCÚN, MX.– Jesús Pool Moo, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Benito Juárez, aseguró que hace tres años le robaron la oportunidad de ser alcalde de esta demarcación, por supuestos acuerdos políticos.

En entrevista esta mañana en el kilómetro 0 de la Zona Hotelera, donde hoy inició su campaña electoral, el candidato afirmó que él siempre ha sido “un triunfador” en las elecciones en las que ha participado, salvo en esa mencionada.

Comentó que acuerdos entre el gobierno actual y la pasada administración que encabezó Carlos Joaquín González hicieron que la presidencia municipal fuera para Mara Lezama.

“Nunca he perdido una elección, salvo la del 2021, que me la robaron. Siempre he sido un triunfador, siempre he ganado mis elecciones. Yo he sido diputado local, he sido diputado federal. Entonces, solo [he perdido] la presidencia municipal, porque, si nos damos cuenta, por acuerdos del gobierno del estado que se fue con el que está, pues llegaron”, precisó.

Jesús Pool Moo dijo confiar que esta vez se haga con la victoria en las próximas elecciones del 2024, pues consideró que los cancunenses saben que él sí es del “pueblo”.

Por último, indicó que hoy cuenta con mayor experiencia de la administración pública y más conocimiento sobre las necesidades de los pobladores de este municipio. (Agencia SIM)