Renuncia encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública de José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Vicente Pech Zapata presentó el viernes pasado su renuncia como encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública de José María Morelos, mediante un oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento.

En dicho documento, que comenzó a circular desde la noche de ayer, Pech Zapata aseguró que su renuncia obedece a que debe someterse en breve a un tratamiento médico.

También descartó que esta decisión haya sido tomada por algún tipo de presión moral o personal.

“Por este medio y de la manera más atenta me permito extenderle mi renuncia voluntaria e irrevocable, al cargo de encargado del despacho de Seguridad Pública y Tránsito Municipal que hasta día de hoy desempeñé en el Municipio José María Morelos, Quintana Roo. Esto debido a que me veo en la necesidad de someterme a un tratamiento médico, manifestando además que no existe ninguna presión física o moral para esta decisión por lo que no tengo intención o fundamento para ejercer acción penal, legal o laboral en contra del H. Ayto. del Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, o su representante legal”, expresa el ahora exfuncionario.

Además, el ahora exencargado de despacho recalcó que durante su cargo nunca sufrió ningún tipo de riesgo o deuda referente a su administración de la dirección mencionada.

“Le manifiesto expresamente que durante el tempo que preste mis servicios nunca sufrí riesgo de trabajo alguno ni se me adeuda cantidad alguna. Sin otro asunto en particular me despido de usted agradeciendo la oportunidad que me concedió lo cual me ha dejado una grata experiencia y superación personal”, concluyó Pech Zapata.

Cabe mencionar que, desde el inicio de la actual administración, Pech Zapata fue nombrado como encargado de despacho de esta dirección, pero nunca fue llamado titular de esta dependencia.

En las últimas horas han comenzado a circular los nombres de algunas personas que pudieran ocupar ese cargo público hasta septiembre próximo. Entre ellos se encuentra Filiberto Chan Briseño.

Se espera que, en breve, el Ayuntamiento de José María Morelos dé a conocer al sucesor de Pech Zapata. (Agencia SIM)