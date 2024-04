AMLO PRESIONA A LA ONU: Le exige expulsar a Ecuador… para no quedar como ‘un florero’

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no sanciona a Ecuador por haber irrumpido en la Embajada de México en Quito y le permite mantenerse como país miembro sin ofrecer una disculpa y reparar el daño, se quedará como “un florero”, publicó Expansión Política.

“Si no actúa así la ONU va a quedar como un florero, nada más de adorno, no puede permitir que se rompa, que se vulnere el derecho internacional como se hizo en el caso de Ecuador, porque entonces sería la ley del más fuerte, del mundo de los gorilas; ya lo he dicho, con todo respeto a lo gorilas”, afirmó este martes.

A 11 días de la irrupción de la embajada de México en Quito, el presidente explicó que la denuncia que interpuso su gobierno ante la Corte Internacional de Justicia busca la no repetición de una situación como lo ocurrido en su embajada cuando elementos de seguridad ingresaron para sacar al exvicepresidente Jorge Glas.

“Fue un asunto muy grave lo de la invasión, la toma, el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador. Ya nosotros presentamos la denuncia a la Corte Internacional de Justicia, vamos a continuar con ese trámite, pero cualquier otra denuncia que se presente en ese sentido pues merece ser atendida”, destacó.

López Obrador se refirió a la intención del diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien propuso detener y extraditar al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por la irrupción en la Embajada de México, y dijo que está en su derecho de presentar esa denuncia.

“Estamos pidiendo la detención y extradición del presidente Noboa por el secuestro de un asilado que es el exvicepresidente Jorge Glas. Es un asunto fuerte, es una violación muy grave, no sólo a las leyes internacionales”, afirmó el diputado afuera de las instalaciones de la FGR.

En su conferencia matutina de este martes, el presidente señaló que debe quedar establecido que cualquier Estado debe ser expulsado de la ONU si viola la soberanía de una Embajada en otro país o el derecho de asilo internacional.

“Que sean las autoridades las que resuelvan. Nosotros queremos que la Corte de Justicia Internacional actúe y es muy claro lo que estamos planteando: primero una separación de Ecuador de la Naciones Unidas, en tanto no se pronuncien ofreciendo un compromiso de no repetición, la aceptación de que violaron nuestra soberanía. Nos importa también el que no haya repetición”, dijo.

Manifestó su confianza en que la Corte Internacional de Justicia resuelva y someta su decisión a la Asamblea General de Naciones Unidas .

“Que se vote, se ponga a consideración de todos los países miembros y, si se aprueba, que el consejo de Naciones no tenga derecho a veto”, destacó. (Fuente: Expansión Política)