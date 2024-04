Ana Guevara revira a críticas de Nelson Vargas; lo acusa de recibir dinero de Conade cuando ya no era director del organismo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Ana Guevara, directora de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), acusó a Nelson Vargas de recibir dinero del gobierno para fines particulares (Acuática Nelson Vargas) tras dejar la presidencia de dicho organismo, publicó latinus.us.

Cabe destacar que hace unos días, Vargas señaló a la exatleta, a quien a su juicio no le importaban “un comino” los atletas excluidos del selectivo nacional de natación en Guadalajara.

“Impresionante la manera en que a las autoridades del deporte en México le valen ma… los nadadores de nuestro país, así como el cinismo de la espuria Federación Mexicana de Natación. Es increíble lo que está sucediendo en Guadalajara…”, escribió Vargas.

“¿Por qué la Conade le daba dinero a Nelson Vargas ya no siendo director? Le daba dinero a la Acuática y eso está documentado”.

“Todavía el sexenio pasado (bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto) se le otorgó dinero para viajes de eventos de natación y demás, pero es un particular, no es la Federación o el equipo nacional y así me puedo ir lejos porque estamos hablando de alguien visible porque fue director de la Conade y tiene una empresa, es un empresario; eso sí le molesta a la gente, ¿por qué recibe un recurso federal un particular si es del estado?”, lanzó la sonorense.

Finalmente, Guevara Espinosa reiteró su fe en la delegación tricolor para los Juegos Olímpicos de París 2024 y confío en que se superen las cuatro medallas obtenidas en Tokio 2020.