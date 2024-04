Por Julio César Solís

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Aunque está considerada como “La madre de todas las batallas” para el próximo 2 de junio, en Solidaridad (Playa del Carmen), gobernado actualmente por PAN y PRI, no habrá un resultado cerrado, sino un triunfo contundente de la 4T, afirmó la candidata de Sigamos Haciendo Historia a la presidencia municipal, Estefanía Mercado Asencio.

En entrevista con Noticaribe, la abanderada morenista expresó su emoción por el apoyo ciudadano en favor de la Transformación en Playa del Carmen, tras su arranque de campaña el pasado lunes 15 de abril ante 5 mil personas en el segundo parque de Villas del Sol.

Estefanía Mercado planteó cuatro ejes: Solidaridad para las Mujeres, Solidaridad con Bienestar Social, Solidaridad Turística y Solidaridad con Desarrollo Sustentable e Inclusivo.

Aunque las dos últimas elecciones en Solidaridad el resultado fluctuó entre 3 mil y 3 mil 500 votos de diferencia entre ganador y segundo lugar, la candidata de la 4T rechazó una votación reñida y aseveró que Morena ganará contundentemente.

“Yo no creo que esta elección vaya a ser una elección cerrada, yo creo que esta elección se va a ganar de forma contundente, estamos en una coyuntura totalmente diferente a las dos últimas elecciones; vamos de la mano con la futura primera mujer presidenta del país, ella trae su propio arrastre. Nosotros sí tenemos candidatos de a de veras, en las diputaciones locales, en las diputaciones federales, en el Senado; vamos todos a jalar en un mismo sentido. La compañera de enfrente la realidad es que no tiene candidatos y no solo eso, tiene un partido impresentable”, aseguró.

Y reiteró “yo no creo que está reñida, yo creo que se va a ganar de forma contundente, pero por supuesto que vamos a trabajar muy duro”.

Estefanía Mercado enfatizó sobre la necesidad de embellecer los espacios públicos como parques en beneficio de niños y niñas, además de realizar obras de impacto social.

“No solo es pintar fachadas y medio tapar bachecitos, hay que hacer cosas grandes porque este municipio amerita que hagamos obras de primer nivel”, puntualizó.

La abanderada morenista anticipó que como alcaldesa será la primera vez que se alineen los Gobiernos federal y del estado con el municipio.

“Vamos a estar en un mismo equipo y eso se va a traducir en más recursos para el pueblo”, señaló.

Explicó que la propuesta de bienestar social, incluida dentro de los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum, es una de las que aterrizará en Solidaridad.

Asimismo, advirtió que terminará la pesadilla de la corrupción que aqueja al empresariado y emprendedores en esa demarcación.

“Se van a acabar los moches, se va a acabar la pesadilla de la corrupción, que hoy en este municipio tiene detenidos miles de fuentes de empleo e inversión que deberían estar al servicio del pueblo, eso es lo principal”, subrayó.

Consideró fundamental la gestión para mejorar los servicios básicos como agua y energía eléctrica, así como la significación del transporte público. (Noticaribe)