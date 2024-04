Xóchitl Gálvez pide a Zaldívar presente pruebas a favor o deje de estar “chillando”…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La candidata a la presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se solidarizó este miércoles con Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y pidió al exministro Arturo Zaldívar presentar pruebas de sus dichos y acusaciones y que “deje de estar chillando porque es un hombre majadero y prepotente”, publicó latinus.us.

Aseguró que no tiene miedo de que el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador o la Consejería Jurídica busquen ejercer alguna acción penal en su contra: “Miren como tiemblo, no me he robado un peso”.

En entrevista en su gira por Morelos, la abanderada negó que se haya reunido con Norma Piña. “Ando en campaña, ella está en lo suyo, no la he visitado, no la he visto”.

Agregó que Zaldívar es prepotente y que la ha agredido en diversas ocasiones: “Me ha agredido una y otra vez y yo no he ido de chillona, como él”.

Dijo que contrario a la andanada que hay en contra de la ministra presidenta, Zaldívar “debería decir ‘que se investigue’, y si hay pruebas, pues que se presenten, y él tendría que ponerse a disposición de la justicia y no estar amenazando con juicio político contra la ministra”.

Aseguró que tiene dos pruebas en contra el actuar incorrecto de Zaldívar: “La prueba que tengo es la que dio el presidente (López Obrador) el 21 de febrero, donde dijo que se reunía con el ministro Zaldívar para acordar sentencias y el propio presidente lo exhibió. La otra es que se quiso agandallar dos años, la Suprema Corte, siendo yo senadora”.

Acerca de si el presidente tendría la intención de meter a la cárcel a la candidata, respondió: “Cuando quiera, a la hora que quiera, porque su servidora no se ha robado ni un solo peso en su vida”.

Acusó a su contrincante, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, de tener problemas con su declaración patrimonial.

“(Sheinbaum) sí tiene problemas con su declaración (patrimonial), yo no, yo soy empresaria desde hace 32 años. Mis cuentas ante Hacienda están claras, lo que tengo es producto de mi trabajo. Yo nunca me he robado un peso, así es que miren como tiemblo en esta trama”, respondió.

En relación con el gobernador con licencia Cuauhtémoc Blanco y la posibilidad de que obtenga fuero de ganar la diputación federal plurinominal que le ofreció Morena, sostuvo que debe ir a la cárcel: “Seguramente ahora que llegue Lucy (Meza) a la gubernatura, va a encontrar todas las corruptelas de Cuauhtémoc Blanco, así que juicio político y a la cárcel”.

Con respecto a la violencia contra las candidatas, Xóchitl Gálvez advirtió que “el gobierno federal tendría que voltear a Morelos, pero no para venir a coaccionar y no para venir a intimidad, tendría que voltear a Morelos para darle certeza a las y los candidatos”.

La aspirante informó que se reunió con la familia de Giovanni Lezama Barrera, regidor panista asesinado en Cuautla el 4 de enero y quien buscaba ser diputado local.

“Acabo de hablar con sus papás, acaban de balancear a otro candidato. Esto es absolutamente inaceptable, la presencia de Adán Augusto (López Hernández) también viene a enturbiar el proceso electoral en Morelos, pues ya sabemos cómo se las gastan. Ya sabemos cuál fue su trabajo en Gobernación, así es que yo le pediría que mejor vaya, pues a trabajar a Tabasco”, señaló.

Durante un encuentro con líderes sociales de la zona oriente y altos de Morelos, en Yecapixtla, acompañada de la candidata a la gubernatura, Lucía Meza, y de otros candidatos locales y federales, Gálvez se comprometió a pagar a todos los policías del país 20 mil pesos cuando menos, y prometió apoyo para la seguridad social, becas para sus hijos, créditos de vivienda, “tenemos que cuidar a los que nos cuidan”, sostuvo.

Dijo que minutos antes del mitin habló con Gabriela Gorostieta, candidata a diputada federal, cuyo tío fue asesinado hace unos días: “me decía que no tiene los suficientes equipos o vehículos blindados para poder hacer campaña”. (Fuente: latinus.us)