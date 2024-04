Protegerá Xóchitl Gálvez a huérfanos por la violencia

MICHOACÁN, MX.– Frente a colectivos que luchan por los derechos de las infancias, familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se comprometió a apoyar a niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos porque alguno de sus padres fue asesinado o está desaparecido.

La mañana de este domingo, la ingeniera asistió a la Plaza del Caballito en Morelia,

Michoacán, donde asociaciones civiles colocaron decenas de zapatos en representación

de los 13 mil 431 niños asesinados en hechos violentos durante este sexenio.

Desde ese lugar, la aspirante presidencial lamentó que no hay vacunas para menores y

que el Gobierno Federal quitó las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo.

“Yo hago un compromiso aquí frente a las madres buscadoras: de entrada, nos vamos a

hacer cargo de los niños, de los hijos que desaparecieron o de las hijas que

desaparecieron. Estamos hablando de miles de niños huérfanos, 250 mil niños huérfanos

por el Covid, ¿quién ha hablado de ellos?”, dijo en el acto.

Agregó que en su proyecto de país pondrá énfasis en los hijos de las mujeres

asesinadas, quienes quedaron desprotegidos después del feminicidio y no hay una

política pública clara que los atienda.

En su mensaje, reprochó el abandono en el que se encuentran los refugios para mujeres.

“No les conmueve que no hayan recibido un solo peso los refugios para familias que

sufren violencia y digo familias porque en estos refugios no solo van mujeres violentadas,

van mujeres con sus hijos violentados y muchas veces esas mujeres son asesinadas por

no haber tenido un refugio a tiempo”, expresó.

Enfatizó que uno de los mayores peligros que vive México es que se normalice la

violencia y nos acostumbremos a que asesinen a un niño o a una niña.

Gálvez Ruiz recalcó que lo más importante es que no nos resulte indiferente el dolor y

que este dolor sea semilla de justicia, que nos convoque a trabajar por un México sin

miedo. (Fuente: Comunicación Social candidata Xóchitl Gálvez)