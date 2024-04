Inicia construcción de coso taurino para festividades en honor a San Isidro Labrador

KANTUNILKÍN, MX.- Previo a las festividades en honor a San Isidro Labrador, se inició la construcción del coso taurino en la colonia Miguel Borge Martín, donde se realizará el tradicional “Baxa Wakax” o juego del toro, que no está prohibido por la Ley de Bienestar Animal.

Miguel Ángel Canul Balam, presidente de los palqueros, indicó que el coso taurino, como cada año, se realizó con materiales de la región y agradeció las facilidades que brindó el ejido de Kantunilkín, al permitir el corte de las palmas y algunas maderas para los trabajos de construcción.

Detalló que las festividades inician el 12 de mayo con el tradicional corte de ceibo o árbol sagrado de los mayas, dónde a ritmo de una orquesta jaranera es cargado en hombros por los parroquianos para que sea sembrado en el ruedo.

Además, por la noche las autoridades locales cortarán el listón inaugural, evento que será amenizado por una orquesta jaranera del vecino estado de Yucatán.

Cabe señalar que el año pasado, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas informó que no autorizaría las corridas de toros en ferias patronales, por lo que integrantes del comité organizador decidieron realizar únicamente el tradicional juego del toro, donde no se no sacrifica ni daña al animal. (Agencia SIM)