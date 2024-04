PRD no ve posibilidad de perder registro en Quintana Roo, asegura Leobardo Rojas

Por Julio César Solís

PLAYA DEL CARMEN, MX.- El presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD, Leobardo Rojas López, rechazó este lunes que esté en riesgo el registro del sol azteca como partido político en Quintana Roo y anticipó que, por el contrario, cuenta con un nicho de oportunidad electoral que radica en 55% de los votantes indecisos.

En conferencia de prensa en un café de esta ciudad y acompañado del secretario general en el estado, Rafael Esquivel Lemus, así como la candidata a la presidencia municipal, Jazmín Treviño y parte de su planilla, el dirigente perredista apuntó que, con base en sus proyecciones, únicamente 45% del electorado pretende salir a votar el próximo 2 de junio, lo que abre la posibilidad de obtener sufragios de personas que no ven opción en otros partidos políticos y coaliciones.

“Sólo el 45% de los electores pretende salir a votar, el 55% no ve una opción, es donde nosotros tenemos un nicho de oportunidad, pero más allá de eso, del 45% de las personas que pretenden salir a votar, entre el 23 y 26% no han definido su voto, esto nos da una mayor oportunidad. Porque si tenemos en la palestra a los candidatos que ya estuvieron en los procesos inmediatos anteriores y hoy no convencen ni siquiera a ese 23% del 45%, entre el primer lugar de las encuestas y todos los demás no hay más del 25% de diferencia, ¿qué nos quiere decir?, que el electorado aún puede darle la vuelta a cualquier proceso electoral”, aseguró.

Y afirmó “no veo la posibilidad de perder el registro”.

En un orden distinto de ideas, el líder del sol azteca anticipó que, pese a que el Ieqroo y el Teqroo le han dado “palo” a un número importante de quejas contra posibles actos de corrupción del Gobierno de la 4T, el PRD continuará impugnando cualquier circunstancia que califique como anómala.

“Seguiremos impugnando y señalando los actos de corrupción del Gobierno. Somos el único partido que señaló el programa ‘Mujer es Vida’, se destapó la cloaca y fue noticia nacional; dos, el tema de las mujeres que han sido presionadas en los programas sociales para conseguir 10 credenciales para seguir en esos programas sociales; el tema de la basura en Benito Juárez, el amparo que procedió y que nos dio la medida cautelar de la suspensión definitiva del basurero. Todo este tipo de circunstancias las vamos a seguir señalando”, puntualizó.

Recordó que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) revisar el fondo de los expedientes derivados de denuncias del PRD. (Noticaribe)