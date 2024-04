QUE NO HUBO CALUMNIA ELECTORAL: Declarada improcedente por el Ieqroo, la queja interpuesta por Yensunni Martínez contra Germán González, candidato del PAN a la presidencia municipal de Othón P. Blanco

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Debido a que no encontraron elementos para determinar que se haya incurrido en calumnia electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) declaró improcedentes las medidas cautelares solicitadas por la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Quintana Roo, Yensunni Martínez Hernández en contra del candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo, Germán González González y por consiguiente no bajará un video donde denunció la agresión física a un colaborador.

De acuerdo con el documento aprobado por el órgano interno de la autoridad administrativa, tras el análisis de las pruebas presentadas por Yensunni Martínez, no se encontraron elementos en el video que de primera mano representen calumnia electoral, y por tanto, no vulnera la normatividad electoral, ante lo cual declararon improcedente la medida cautelar solicitada.

La comisión de quejas y denuncias del Ieqroo detalló que en el video que subió el candidato del coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo la única manifestación que guarda relación con la quejosa es la que dice “y a ti Yensunni Martínez te hago responsable de la vida de José y del resto de mi equipo, no nos detendrás”.

Aunque esta declaración no imputa un delito a la candidata y tampoco se realiza a sabiendas de que sea falsa, por lo que no hay elementos de calumnia electoral en ella además que en el video el denunciado refiere que los hechos acontecidos, en los que golpearon a uno de sus operadores políticos, fue una más de los enemigos de la democracia expresión con la que hace referencia que las conductas acontecidas y que pueden ser tipificadas como delitos (lesiones, amenazas y tentativa de homicidio) fueron realizadas por un grupo de personas y no propiamente por la quejosa; como ella misma pretende hacerlo ver en sus escritos de queja y ampliación de queja de mérito.

Además, en los comentarios de la publicación denunciada, el agredido José Monserrat Puerta Ginez denuncia a quien resulte responsable por la comisión de los delitos de lesiones, amenazas y tentativa de homicidio cometidos en su agravio, delitos que Yensunni Martínez acusó que se le estaban imputando a ella. Aunque el Ieqroo consideró que ella no fue señalada ni en el video ni en la denuncia penal presentada por la agresión.

Aunque la Comisión de Quejas y Denuncias del Ieqroo negó las medias cautelares solicitada por Yensunni Martínez, el Ieqroo todavía continúa con la instrucción de la queja presentada contra Germán González, la cual será turnada al Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) para su resolución.

Cabe señalar que Yensunni Martínez tuvo que presentar una ampliación de su queja ya que en la inicial denunció a Germán González Pavón, que es el padre del candidato, por lo que luego presentaron una ampliación de queja poniendo de manera correcta el nombre del abanderado panista, y el Ieqroo tuvo que pedirle que aclarara a cuál de los dos estaban denunciando. (Noticaribe)