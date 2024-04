JALISCO | Avientan ‘hueso’ a Pedro Kumamoto durante encuentro con estudiantes del ITESO

JALISCO, MX.- Pedro Kumamoto, candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco, de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, recibió reclamos y gritos en su contra por parte de estudiantes del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, la cual fuera su alma mater como estudiante de la licenciatura en Gestión Cultural, publicó Expansión Política.

Al participar en el foro organizado por el ITESO, “Elecciones 2024 Rumbo y Compromiso”, en donde también se presentó Oscar Santos Rizo, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, conformada por PRI, PAN y PRD, Kumamoto pasó un momento incómodo luego de que al tomar el micrófono un joven se acercó a él y le lanzó un peluche con forma de hueso, para luego gritarle “vendido”.

Kumamoto no pudo ignorar el hecho y luego de recoger el hueso de peluche del piso declaró: “Esto que es la política del pasado, no dialogar y no platicar yo creo que se tiene que salir de estos foros, tiene más bien precisarse el dialogo, escucharnos con argumentos, ojalá que lo reconsidere el compañero, va a haber todo el espacio para comentar, preguntar y cuestionar, creo que eso es fundamental”, expresó el aspirante a la presidencia municipal de Zapopan entre los aplausos y gritos de los asistentes.

Pese al incidente, Kumamoto terminó su participación en dicho foro pidiendo el apoyo de los jóvenes estudiantes, quienes respondieron entre gritos a favor y en contra.

Más tarde, el aspirante compartió en redes sociales una publicación en donde se refirió al debate y en el que agradeció al ITESO el generar espacios para el diálogo y el debate.

En noviembre de 2023, luego de ocho años de criticar a los partidos “tradicionales” y las alianzas sólo para tener cargos, Pedro Kumamoto, el primer diputado independiente de Jalisco, anunció que se uniría a Morena para buscar la alcaldía de Zapopan en las elecciones de 2024, su decisión fue cuestionada de inmediato recibió algunas críticas, incluso por parte del gobernador de Jalisco, el emecista Enrique Alfaro, quien declaro que el entonces regidor por Zapopan, “vendió sus principios por un plato de lentejas”. (Fuente: Expansión Política)