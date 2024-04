“AY, DIOS MÍO, ES LO MISMO QUE TODO EL ESTADO”: Sin avances, investigaciones por presunto ‘levantón’ de representante de MC en el Ieqroo, acusa Dr. Pech

Así lo reveló José Luis Pech, coordinador de MC en Quintana Roo y candidato a una diputación local, al ser entrevistado esta mañana durante un recorrido de campaña en Cancún.

El senador con licencia lamentó la falta de acción de la Fiscalía General del Estado por este hecho, y agregó que esto es un “mal que aqueja a todo Quintana Roo”.

“Ay, Dios mío, es lo mismo que todo el estado, yo creo. No hay identificado a nadie ni nada por el estilo. Pero es un tema que aqueja a todo el estado, que las investigaciones nunca van a ningún lado”, aseveró.

El candidato afirmó que este hecho no ha impedido que los candidatos de MC trabajen con normalidad en todos los puntos de Quintana Roo.

Aseguró que el representante de MC se encuentra en buen estado de salud, con la vigilancia que el partido solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Está siendo protegido en este momento. Está acudiendo a todas sus reuniones y ha estado presente en todos los eventos”, comentó.

DENUNCIA CONTRA JESÚS POOL

Por otra parte, al ser cuestionado sobre una denuncia que interpuso una militante en contra de Jesús Pool Moo, candidato de a la presidencia municipal de Benito Juárez, por supuesta violencia política de género, el “Dr. Pech”, opinó que estas acusaciones son lanzadas para beneficiar a otros, no porque alguien sea víctima de algún delito.

El candidato señaló que la intención de esta denuncia es “bajar” de la candidatura a Jesús Pool por los “excelentes números” que refleja en los primeros días de su campaña.

“Es normal que cuando a una persona lo quiera le gente, lo quieran afectar. Pero para nada, ‘Chucho’ Pool es una persona que siempre se ha comportado siempre bien y va a salir adelante en todas las demandas. Me han demandado a mí, han demandado al delegado”, afirmó.

El entrevistado consideró que esta denuncia no prosperará, porque “no tiene fundamentos ni tiene base, por lo que no hay que darle oportunidad a esos temas”.

ACCIONES AFIRMATIVAS INCUMPLIDAS

Finalmente, al ser cuestionado sobre las sanciones que ratificó el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) a MC y PRD por incumplir con las acciones afirmativas en sus candidaturas, el exsenador comentó que el partido no pudo acatar este requisito, por la falta de cuadros políticos que tiene.

Expresó que MC no cuenta con el recurso suficiente para hacerse de cuadros políticos que puedan competir en todos los espacios, y muchos menos que cumplan con algunas características especiales.

“No pudimos, por ejemplo, el caso de una mujer discapacitada, entonces, el Teqroo te dice que no pudiste cumplir y te pone una sanción, no pasa nada. Pero cuando eres un partido como nosotros que no tienes recursos, que estamos empezando, pues es difícil encontrar candidatos que quieran competir con uno y que además tengan una característica”, añadió, finalmente. (Agencia SIM)

A una semana de que este hecho fue denunciado, la Fiscalía General del Estado no tienen aún ningún avance sobre el presunto “levantón” del cual fue víctima Enrique Cámara, representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).