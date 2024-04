Locatarios del ‘Tianguis del Bienestar’ beneficiados del nuevo esquema de zona libre anunciado por el presidente Obrador para Chetumal

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX. – Para potencializar el Programa de Mejoramiento Urbano, orientado a fomentar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida en áreas con niveles de marginación media, alta y muy alta, para contribuir así al bienestar social, los beneficios del nuevo decreto de zona libre anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador serán aplicados únicamente a los locatarios que se ubiquen en el Tianguis del Bienestar de Chetumal, considerado elemento clave para la consecución de los objetivos del programa, en el que actúa como catalizador del crecimiento económico local y contribuye de manera significativa al bienestar de la comunidad.

De acuerdo con el decreto publicado el 22 de abril de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, los locatarios – personas físicas o morales de este Tianguis del Bienestar cuyos ingresos anuales totales en el ejercicio inmediato anterior, para los efectos de la Ley del ISR, no sean superiores a cinco millones de pesos y a cincuenta millones de pesos, respectivamente, así como desgravar totalmente del impuesto general de importación a diversas mercancías extranjeras que se importen definitivamente al municipio de Othón P. Blanco para ser comercializadas en el propio tianguis gozarán de estímulos fiscales que contribuyan a la disminución de la carga impositiva equivalentes hasta un cien por ciento en materia del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre la renta y del derecho de trámite aduanero para ciertas mercancías y operaciones especificadas en el decreto.

De acuerdo con el Decreto presidencial publicado, los beneficios serán para los locatarios ubicados en el Tianguis del Bienestar

Además, en términos generales señala el documento, las mercancías beneficiadas deben ser comercializadas dentro de los espacios autorizados y no pueden ser reexpedidas fuera del municipio sin cumplir con las normas establecidas; además los beneficios fiscales no serán considerados como ingresos acumulables para efectos del ISR y no darán lugar a devoluciones o compensaciones adicionales.

Este decreto entra en vigor el 22 de abril y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2030 como un esfuerzo del Gobierno federal, señala el documento, para impulsar el desarrollo económico en Chetumal mediante la incentivación del comercio local y la inversión, destacando la importancia estratégica de la región en el contexto nacional e internacional. (Noticaribe)