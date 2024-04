En medio de críticas, sarcasmos y burlas, las dos candidatas a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, protagonizaron un ataque frontal durante el segundo debate presidencial, de acuerdo con una amplía crónica del periódico Excélsior.

Con un formato más ágil, el encuentro permitió a los abanderados la presentación de propuestas, pero también responder a ataques de sus contrincantes y a las preguntas que les hicieron ocho ciudadanos de diferentes partes del país.

En el intercambio, la aspirante de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum, defendió al gobierno federal, habló sobre sus logros y promovió su continuidad. En tanto, Xóchitl Gálvez dejó atrás los guiones y las tarjetas que le impusieron en el primer debate y retomó su estilo desenfadado, lanzando críticas férreas a lo que llamó errores y excesos del gobierno de la Cuarta Transformación.

Durante dos horas, las aspirantes cruzaron acusaciones. Sheinbaum volvió al tema de los contratos de Gálvez durante su periodo como jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora.

Frente a la insistencia de Sheinbaum de referirse a ella como “la candidata del PRIAN”, sin mencionarla por su nombre, Xóchitl Gálvez anunció que llamaría a la morenista como “la candidata de las mentiras”.

Y mientras la abanderada de la alianza de Morena-PT-PVEM acusó a la abanderada del PAN-PRI-PRD de haber obtenido 17 contratos millonarios cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, ésta respondió que su empresa es legal, paga impuestos y ha ganado las contrataciones mediante concurso. Acto seguido, mostró una fotografía de Carlos Ímaz, expareja de Sheinbaum, cuando recibió fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, el único hombre en la contienda, criticó a Xóchitl Gálvez, a quien llamó “candidata del PRIAN”, mientras que a Sheinbaum la llamó por su grado académico de doctora y la invitó a hacer una alianza de fuerzas políticas para sacar adelante reformas como la de la jornada laboral digna, con dos días de descanso a la semana.

Y aunque refutó las cifras de empleo, el precio de la gasolina y el crecimiento económico que dio Sheinbaum, centró sus ataques en la candidata opositora.

El segundo debate presidencial se convirtió en el escenario del primer ataque frontal entre las candidatas punteras a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, pues en medio de una dinámica en la que la morenista defendió al gobierno federal y promovió su continuidad, la opositora lanzó críticas férreas a lo que llamó errores y excesos del gobierno de la Cuarta Transformación.

El único hombre en la contienda, Jorge Álvarez Máynez, se convirtió en comparsa del oficialismo, al grado de distinguir públicamente sus filias: a Claudia Sheinbaum la llamó por su grado académico de doctora y le pidió una alianza de fuerzas políticas para sacar adelante algunas reformas, pues expresó que “primero tomarle la palabra a Claudia Sheinbaum; ella es la candidata del partido que tiene mayoría en el Congreso, con sus votos podrías aprobar la jornada laboral digna, con dos días de descanso a la semana; con sus votos podríamos aprobar que este país tenga un ingreso mínimo universal, podríamos avanzar mucho en derechos laborales”.

En contraste, a Xóchitl Gálvez la llamó “candidata del PRIAN” y le reprochó que presuma su formación como ingeniera, pues dijo que “la educación no se presume, se demuestra”.

Con un formato más ágil, en el que los tres candidatos tuvieron oportunidad de presentar propuestas, responder ataques y preguntas que les hicieron ocho ciudadanos de diferentes partes del país, mediante videos que fueron exhibidos, el debate presidencial dejó ver a dos mujeres que se lanzaron críticas, sarcasmos y burlas.

Claudia Sheinbaum se mostró más decidida a defender los logros del gobierno que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Xóchitl Gálvez dejó atrás los guiones y las tarjetas que le impusieron en el primer debate y retomó su estilo desenfadado, que la llevó a utilizar la mano derecha para simular una boca que habla y habla y habla, justo al momento en que Sheinbaum decía que el precio de la gasolina no aumentó en este gobierno.

“Con el gobierno de la transformación, ¿cuáles han sido los logros? Crecimiento económico del 3.2%, por encima del 2% de todo el neoliberalismo. Más empleo histórico, 1.8 millones más que en el sexenio anterior, eso que hubo pandemia. Salario mínimo aumento del 113% y en la frontera 300%; éstas no son palabras ni mentiras, son hechos. Salario medio máximo en la historia de nuestro país. Inflación controlada y no sólo por el Banco de México, sino por el trabajo que se hizo por parte del gobierno para poder tener la gasolina a un precio accesible y que no aumentara…”, hablaba Claudia Sheinbaum.

–Mientes

–La deuda no ha aumentado realmente, como aumentó en los periodos anteriores.

–Mientes

–La inversión extranjera directa en el máximo histórico, 164 mil millones de dólares. Mucho más que en el sexenio de Peña Nieto y lo que el sexenio de Calderón no se diga, expresaba Claudia cuando Xóchitl sacó un letrero blanco con negro y rojo: “Amiga, date cuenta, Claudia miente”, era el mensaje escrito.

–Es decir, con la Cuarta Transformación hay resultados y están a la vista. Los pueden ver incluso en las estadísticas internacionales.

Xóchitl Gálvez levantó la mano.

–Claudia, eres mentirosa y ahora te crees neoliberal. Habla de puros datos macroeconómicos y la realidad es que a la gente el dinero no le alcanza.

Pero el episodio fue sólo uno de los diversos momentos en que ambas tuvieron, de facto, un diálogo directo entre acusaciones y adjetivos.

Sólo unos momentos después, Claudia Sheinbaum explicaba que una de sus propuestas es construir un millón de viviendas, “lo cual va a generar alrededor de dos millones de empleos en el próximo sexenio. Va a haber inversión pública como la ha habido hasta ahora. Va a continuar. Habrá 22 polos de bienestar. Ahora se han desarrollado, inician los 12 polos del bienestar”.

Y de pronto, Xóchitl Galvez comenzó a mover la mano derecha para simular una boca que habla, habla, habla y habla y lo hizo durante siete segundos, para después volver a sacar el letrero de “amiga, date cuenta, Claudia Miente”.

“Quiero pedirle, candidata Xóchitl Gálvez, por favor, mientras no sea su turno en el que está dirigiendo la palabra, está acordado que no muestren gráficas, por favor”, conminó una de las moderadoras, Adriana Pérez Cañedo.

Frente a la insistencia de Claudia Sheinbaum de referirse a Xóchitl Gálvez como “la candidata del PRIAN”, sin mencionarla por su nombre, la opositora anunció que iba a llamar a Sheinbaum “la candidata de las mentiras”.

“Quisiera que contestara la candidata de las mentiras si recibió o no apoyos su empresa durante la pandemia”, pidió Xóchitl Gálvez.

–Falso. Es falso. Pero vamos a ver algunas verdades. Recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN. Ella tuvo contratos que son ilegales, mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua; 17 contratos millonarios; es decir, cada vez que es funcionaria pública se sirve del poder público. Eso es justamente lo que ya no quiere el pueblo de México, respondió Sheinbaum.

–Primero, decirle que la empresa es legal. Tiene contratos, paga impuestos y la verdad de las cosas es que obtuve más contratos con el gobierno de Morena, ahora de la 4T, en el AIFA, en el Senacica. Todos por concurso. Y esta es una foto de su marido robando dinero. Eso sí es un delito. Los míos son contratos legales, le respondió Xóchitl mientras mostraba una fotografía de Carlos Ímaz, expareja de Sheinbaum, cuando recibió fajos de billetes del empresario Carlos Ahumada.

Cuando entraron al tema de la pobreza, Claudia Sheinbaum aseguró que “todos los programas sociales, que es falso que la candidata del PRIAN los va a mantener, porque si no el PAN no hubiera votado en contra de estos programas, los vamos a mantener y aumentar cada año por encima de la Constitución, e inclusive los vamos a llevar a la Constitución”, Xóchitl Gálvez le contestó que “a diferencia de la candidata de las mentiras, a mí nungún hombre me da instrucciones. Yo decido por mí y los programas se quedan”.

Sheinbaum explicó que “mi familia es proba; ha pagado siempre los impuestros. Nunca ha sido de utilizar los recursos públicos y ser funcionaria pública para enriquecerse. Eso solamente es de los candidatos del PRIAN”.

Xóchitl Gálvez insistió que “tener contratos legales no es un delito. Ver al exmarido robando, eso sí es un delito, que por cierto no pisó la cárcel, por su tráfico de influencias”.

Sheinbaum respodió que “ese caso ya se vio muchísimas veces. es algo bastante viejo que ya fue aclarado muchas veces. Y es ilegal ser funcionario público y tener contratos.

–No es ilegal

Viola Ley de Adquisiciones.

No es ilegal, porque los contratos no fueron con la Comisión de Pueblos Indígenas. Esa es la realidad. Miente, porque ella miente. Qué presumes. Hay 47 millones de mexicanos en la pobreza. ¿Qué celebras?. Un millón de niños fuera de la escuela. (…) 50 millones sin el sistema de salud. Ahora que fuiste a Chiapas, ¿qué pensabas, que era Dinamarca?; ¿realmente pensabas que el sistema de salud era impecable? No Claudia, la realidad es esa. La gente está en la pobreza, se está muriendo y además hoy hay violencia.

Claudia Sheinbaum hablaba que en Coahuila una mujer le dijo que el Presidente les quitó el hambre y otra en Veracruz le expresó que el Presidente les quitó la esclavitud moderna y les dio libertad con la pensión de adulto mayor, cundo Xóchitl expresó que la “candidata de las mentiras no quiere decir que durante su gestión se redujo la construcción de vivienda social en la Ciudad de México.

“Y en el país también se redujo la construcción de vivienda social. En mi gobierno vamos a apoyar cinco millones de vivienda (… ) pero a la que sí se hizo de una vivienda fue la señora Sheinbaum. La señora Sheinbaum la vez pasada dijo que rentaba (…) y ya vimos que no solamente tenía una, sino cuatro y ésta la invadió, se la robó y la escondió”, al mostrar la imagen de una casa.

Jorge Álvarez Máynez criticó las cifras de empleo, precio de gasolina y crecimiento económico que dio Claudia Sheinbaum, pero centró sus ataques a Xóchitl Gálvez, a veces de manera directa y otras de forma indirecta, como cuando criticó a Vicente Fox y su política con los pueblos indígenas, cuya responsable fue Xóchitl Gálvez.

A la segunda ocasión que Máynez hizo referencia a Vicente Fox, Xóchitl Gálvez le contestó que “soy Xóchitl Gálvez, no Fox. Fox está en su rancho. Yo me mando sola”.

Al entrar al tema del agua, el campo, la infraestructura, Xóchitl Gálvez dijo que el gobierno actual abandonó el campo; que los productores son víctimas de la extorsión, producto de los abrazos que da el gobierno

Sheinbaum dijo que ahora se apoya a los productores pequeños, ya no a los grandes y aprovechó para expresar que “la única extorsión que conoce la candidata del PRIAN es la de la PRIANdilla inmobiliaria, porque ya no le podemos decir de otra manera”.

“Hay una persona que dice que es científica. Y yo la invitaría a que se tome esta agua. Esta agua fue tomada con notario público en las tomas de Iztapalapa, Chalco, Xochimilco, es el oriente de la Ciudad”, dijo Xóchitl Gálvez mientras mostró una botella transparente y se la ofreció a Sheinbaum, que estaba a su lado izquierdo.

“Ya sé que no va a voltear. Los resultados que se hicieron en laboratorio certificado. La científica le da a los habitantes de la ciudad agua con heces fecales, con orines y contaminantes, que a la larga producen cáncer e insuficiencia renal. Bastaba el 15% del sobrecosto, nadie dijo que no hicieran el Tren Maya, el problema es la robadera de Rocío Nahle en Dos Bocas; con el 15% se pudo haber potabilizado 100% del agua, pero eso lo va a saber hacer una ingeniera. Pero ojalá te eches un tragico”.

Igual que ocurrió en el debate anterior, Xóchitl Gálvez preguntó a la candidata de Morena si va a investigar a los hijos del presidente, acusados de la venta a sobrecostos de materiales para el Tren Maya, y de igual manera Claudia Sheinbaum contestó que “no vale la pena contestarle; que presente su denuncia”.

Entonces entraron a uno de los temas más fuertes. La Línea 12 del metro de la Ciudad de México. Xóchitl Gálvez aseguró que a Claudia Sheinbaum se le cayó el Colegio Rébsamen por no cumplir con los requisitos de protecicón civil; la Línea 12 por no darle mantenimiento y resaltó que “tú no vas a ser presidenta; se te caería el país”.

Sheinbaum respondió que “la Línea 12 ya fue aclarado, lo pueden ver además en mi página en internet. El Rébsamen también fue aclarado. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia”.

En el tema del desarrollo sustentable, ambas se dijeron comprometidas con el desarrollo de un medio ambiente más sano, con energías limpias, pero Xóchitl Gálvez aseguró que Claudia forma parte de un gobierno que apuesta por las energías fósiles y la llamó “la candiata del combustóleo”.

Ya en el último bloque, Xóchitl Gálvez sacó una cartulina con el dibujo del perfil de Sheinbaum con una nariz larga.

“La candidata de las mentiras ya se convirtió en una candidata serial de las mentiras, realmente ni ella se cree sus cuentos de que este gobierno ha protegido el medio ambiente. No dijo nada cuando desaparecieron a la Conabio. Es un insulto para los verdaderos ambientalistas”, expresó y alertó que de nada sirven las zonas protegidas si no hay dinero.

Claudia contestó que “por supuesto que vamos a apoyar la investigación en el desarrollo de la biodiversidad. Vamos a hablar del medio ambiente que supuestamente protege la candidata del PRIAN, la corrupta, vamos a decirle” y reiteró que cuando fue titular de Pueblos Indígenas, “se aprobaron 10 minas a cielo abierto en territorio indígena, sin ninguna consulta. Vamos a hablar de la PRIANdilla inmobiliaria. Cuando fue Jefa Delegacional aprobó esta plaza con tres pisos ilegales, a cambio de contratos para sus empresas.

“Aquí la única que daña el medio ambiente y extorsiona es la candidata del PRIAN; la corrupta”, dijo Sheinbaum,

Gálvez le respondió que “yo le podría decir narcocandidata, ¿verdad?, porque no es cierta. Ella como jefa de Gobierno sabe que los usos de suelo los da la CDMX. ¿Por qué no los demolíó. Entonces, de aquí en adelante: narcocandidata”. (Fuente: Excélsior)