AMLO defiende a Rocío Nahle ante ‘campaña de lodo’ por construcción de la refinería Olmeca

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, defendió hoy a Rocío Nahle, extitular de Energía y hoy candidata de la 4T al Gobierno de Veracruz, debido a que se le está “acusado injustamente de actos deshonestos” por la construcción de la refinería de Dos Bocas, publicó lopezdoriga.com.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, y sin mencionar directamente el nombre de Nahle García debido a la veda electoral, López Obrador apuntó que ella y muchos miles de trabajadores que han construido dicha instalación de Petróleos Mexicanos (Pemex) han sufrido una “campaña de lodo” por parte de los conservadores.

“Ponme el cuadro de la refinería, porque ha habido toda una campaña de lodo en contra de una persona, todo una guerra sucia de finísimas personas, promovida por finísimas personas cuya apellido me reservo, finísimas personas”, dijo.

“Pero nada más quiero decir que esa persona, a la que se le está acusando injustamente de actos deshonestos es una mujer, bueno ya…, es una persona íntegra, que gracias a esa persona y a muchos otros, miles de trabajadores, técnicos, se logró esto”, argumentó.

“Hacer una refinería para procesar 340 mil barriles diarios, estamos hablando de que va a producir el 20 por ciento de toda la gasolina que se consume en nuestro país, con pandemia, con todos los obstáculos de los corruptos, conservadores, enfrentando todo y ya en junio va a empezar a producir”, externó.

El mandatario mexicano presumió que ni siquiera en China han construido en tiempo récord obras como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, obras prioritarias del Gobierno de la Cuarta Transformación.

“Ustedes nunca han escuchado de que nuestros amigos de la República Popular de China hacen cosas en días en meses, pues aquí con todo respeto y por las circunstancias me veo obligado a decir que les ganamos, como les ganamos en la construcción del Tren Maya, a todos, no hay una obra en el mundo así, de mil 550 kilómetros construido en 4 años, no hay, y también vamos a presentar igual que esta tabla los costos”, apuntó.

“Pero no hay ni en China, ni en EE.UU., en ninguna parte donde se esté construyendo un trn así, en ese tiempo y con esos costos. Esto es México, y no como lo pintan”, puntualizó.

Petróleos Mexicanos (Pemex) explicó esta mañana que la inversión hasta marzo de 2024 en la refinería de Dos Bocas, ubicada en Paraíso, Tabasco, es de 16 mil 816 millones de dólares.

Sobre el costo de dicha instalación, el presidente López Obrador apuntó que sus adversarios han mentido mucho sobre tema.

“Al contrario, aquí está el dato, lo que pasa es que nuestros adversarios han mentido mucho, se ha hablado de que los costos de la refinería de Dos Bocas son elevadísimos, aquí se está demostrando que es la refinería que se ha construido en los últimos años en el mundo en menos tiempo y con menos costo”, declaró. (Fuente: lopezdoriga.com)