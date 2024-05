Piden náuticos segunda rampa pública en Cancún para sacar embarcaciones en contingencias

CANCÚN, MX.– Ante el impacto de un huracán, entre 600 y mil embarcaciones tendrían que ser sacadas de la costa en la Zona Hotelera, donde solo se cuenta con una rampa pública para ello, reveló Francisco Fernández Millán, presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo.

Entrevistado tras una reunión que sostuvieron con candidatos de Morena en un hotel del centro de la ciudad, el líder de los náuticos señaló que expusieron la necesidad de contar con una rampa que se encuentre en la costa cerca de la ciudad.

Explicó que debido a que muchos remolques están en mal estado, al momento de querer sacar las embarcaciones terminan parados en medio del bulevar Kukulcán, obstruyendo el tráfico horas antes de una contingencia.

“Es exactamente por eso que queremos que sean las rampas en la costa cerca de la ciudad, si hay algún problema no afectar los caminos de la Zona Hotelera”, señaló.

Explicó que a pesar de que en la Zona Hotelera hay siete rampas, estas son privadas y la única que es pública es la que se utiliza para la entrada y salida de material de construcción para el puente de la laguna Nichupté.

“Es un tema que urge, no nada más en Cancún, es un tema que me lo están pidiendo en Playa del Carmen, Puerto Morelos, estamos creciendo demasiado con embarcaciones, no es solo tocar el tema de las rampas en Benito Juárez, es tocarlo a nivel estatal”, expresó.

Recordó que la rampa pública era de Fonatur y en sus inicios iba a ser donada al municipio y posteriormente sería donada a los náuticos, sin embargo, este proyecto no se ha concretado.

En este sentido, indicó que durante la reunión con los candidatos les mostraron un diseño virtual de la posición y la forma de cómo sería la rampa en Puerto Juárez y la rampa de Tajamar.

CONTAMINACIÓN DE LA LAGUNA

Cuestionado sobre la denuncia hecha por ambientalistas sobre el derrame de cemento en la obra del puente que se construye en la Laguna Nichupté, Fernández Millán expresó que esta obra es un “mal necesario”.

Explicó que, al poner en una balanza, los beneficios que traerá el puente al dar “oxigenación” al tráfico en la Zona Hotelera, con la contaminación que se está generando, el resultado “está parejo”.

Sin embargo, indicó que como náuticos no quieren ver afectado este cuerpo lagunar, donde mantienen más de mil embarcaciones, por lo que vigilarán que se reduzca la contaminación lo más posible. (Agencia SIM)