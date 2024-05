EU | Mujeres destacadas piden a Jill Biden ‘usar su poder’ para detener el genocidio en Palestina

ESTADOS UNIDOS.- Cynthia Nixon, Christine Baranski, Ilana Glazer y Marcia Cross pidieron a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que detenga el genocidio en Palestina, publicó La Opinión.

Actrices y cantantes publicaron un video en Instagram en sus redes sociales y en la cuenta de la organización One Billion Rising que se encarga de poner fin a la violencia contra las mujeres alrededor del mundo.

“Dra. Biden, le hacemos un llamado. Somos madres, hijas, abuelas, hermanas, y defensoras de la paz y la justicia y simplemente seres humanos. Dra. Biden, le hacemos un llamado hoy porque sabemos que usted es todas esas cosas y por el inmenso poder que tiene como primera dama de los Estados Unidos para implorarle por favor, doctora Biden”.

Dr. Jill Biden, the UN estimates that two mothers are killed every hour in Gaza. On this Mother’s Day, we call on you as mothers, daughters, sisters, grandmothers and as humans to use your voice and your power

⁦@FLOTUS#AllEyesOnRafah#PermanentCeasefireNow#Artists4Ceasefire pic.twitter.com/AZv0R7DmOd

