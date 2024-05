Pide Lili Campos a la FGE no ‘politizar’ asesinato de morenista en Playa de Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Lili Campos Miranda, candidata a su reelección como presidenta municipal, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado, para no “politizar” la muerte de Óscar Ramos, un integrante del equipo de campaña de Estefanía Mercado, aspirante de Morena a la alcaldía de Solidaridad.

En conferencia de prensa, Campos Miranda expresó que momentos después de este ataque la FGE publicó un comunicado en el que intenta “politizar” este asesinato ocurrido ayer por la noche.

“Entonces, no se vale, porque yo no vi que la FGE hiciera lo mismo con el coordinador de Morena que fue asesinado en Bonfil, en Cancún. No sacó nada politizando, porque allá está Morena. Entonces, no, hay que ser derecho, hay que ser objetivos. Yo también estuve en la Fiscalía y sé que allá hay que ser sumamente objetivos. No querer politizar, porque eso están tratando de hacer”, resaltó.

En ese sentido, la candidata panista hizo un llamado a la FGE para hacer justicia y detener a los responsables de asesinar a este hombre.

Además, al ser cuestionada al respecto, Lili Campos Miranda aseveró que, debido a estos hechos delictivos, tomará precaución en cuanto a su aparato de seguridad.

Afirmó que “no tengo nada que temer”, pero realizará las medidas necesarias para mejorar su vigilancia en tanto concluye su campaña electoral.

“Yo no me voy a ver como la candidata de enfrente que tiene como 18 escoltas. Yo no tengo tantos. Hay dos personas que me acompañan: una que conduce y otra que está pendiente de mi seguridad. Yo les voy a decir que voy a tomar mis precauciones, pero el que nada debe, nada teme”, concluyó al respecto.

DENUNCIA CONTRA MORENISTA

Por otra parte, la alcaldesa aseguró que el bar, donde este fin de semana aseguraron a más de una decena de mujeres que al parecer eran explotadas sexualmente, pertenece a un candidato a regidor “que viene en la planilla de Estefanía Mercado”.

La candidata hizo un llamado a los votantes a tomar en cuenta “quiénes acompañan a Estefanía Mercado” y pensar si confían en ella para ser la próxima presidenta municipal.

“Estamos viendo quiénes vienen con ella, que apenas están haciendo campaña y problemas ya hay. No permitamos que esa amenaza que se avecina llegue, y que además se estén colgando de Morena, y del presidente, cuando habló muy mal de él”, añadió, finalmente. (Agencia SIM)