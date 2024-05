Respaldan a Xóchitl Gálvez más de 250 escritores, intelectuales y académicos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Académicos e intelectuales, ante la “amenaza a la democracia” que según manifiestan representa la continuidad de Morena en el poder, decidieron respaldar esta mañana a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, entre los nombres destacan el antropólogo Roger Bartra, la socióloga Consuelo Sáizar y el historiador Enrique Krauze, publicó latinus.us.

Durante el encuentro que se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Ingenieros, Bartra, uno de los oradores principales, argumentó que el presidente ha dividido al país.

“Polarizar implica que un polo homogéneo acabe por aplastar a los adversarios como si fueran enemigos”, detalla el manifiesto entregado a medios de comunicación en el que firman las más de 250 personalidades.

“El día de ayer fue un gran orgullo y hoy tengo una inmensa responsabilidad que personajes como ustedes, con una trayectoria tan destacada, sobresaliente, estén aquí hoy expresándome su apoyo, sé que además de a mi persona ustedes están apoyando el proyecto que garantiza que México sea un país democrático”, expresó Gálvez a la prensa y a los asistentes.

La candidata reiteró lo dicho durante el tercer debate presidencial respecto a que será una presidenta “daltónica”, donde los colores de los partidos no determinen la pluralidad de las personas que los integran.

En el manifiesto entregado a la prensa, se leen los nombres de quiénes decidieron firmar en apoyo a Gálvez, pero en el documento entregado, en la parte superior del lado derecho se puede ver un nombre tachado en negro, el de la actriz Ofelia Medina, mismo tachón que explicaron fue un error de impresión.

“Hubo un error, yo no me encargué de esa parte, creo que es otra Ofelia y que alguien le puso el nombre de la actriz, no es la actriz, hubo un error”, explicó Roger Bartra ante el cuestionamiento de los medios.

También, tanto él como la candidata detallaron que en el documento no se encuentran la totalidad de los intelectuales y que en las publicaciones de “Letras Libres” y la revista “Nexos” se va a poder ver la lista completa.

La candidata terminó su discurso agradeciendo el apoyo de personajes tan “plurales” y les prometió que de llegar a la presidencia contarían con su apoyo, asegurando que en ella no encontrarían una líder autoritaria. (Fuente: latinus.us)