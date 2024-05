Jorge Rodríguez asegura haber ganado el debate con las mejores propuestas para Cancún

CANCÚN, MX.- “Ganamos el debate porque tenemos las mejores propuestas para rescatar Cancún y quedaron en evidencia quienes durante ocho años han mentido y abandonado a los ciudadanos”, afirmó Jorge Rodríguez Méndez tras concluir su participación en el ejercicio democrático entre candidatos a la Presidencia Municipal de Benito Juárez.

El abanderado de la Coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo dijo que los malos gobiernos de Morena y el Verde prometieron todo, pero lo único que han hecho es fallarle a los cancunenses.

“Despertemos, los gobiernos son de los ciudadanos. Este 2 de junio depende de los cancunenses sacar a los malos gobiernos que han mentido, han robado y han traicionado. Porque solo hay dos caminos: que siga la corrupción, la violencia y la mentira o el camino para recuperar la paz, la tranquilidad y la libertad”, indicó.

Rodríguez Méndez sostuvo que Cancún necesita un cambio, “porque hoy tenemos más inseguridad y pésimos servicios públicos. ¿Así te quieren pedir nuevamente tu voto?”, enfatizó.

Durante su participación, aprovechó el espacio para pedir a los candidatos del PRD y de Movimiento Ciudadano unirse a su proyecto ganador para devolver la calidad de vida a los cancunenses.

“Hace tres años perdimos la oportunidad de recuperar Cancún, por no estar unidos. Es momento de fijar nuestro lugar en la historia de Cancún, los invito a sumarse a la Coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo. Somos el voto útil, somos la opción que puede detener al Verde y a Morena”, indicó.

Acerca del tema de seguridad, Jorge Rodríguez enfatizó que su proyecto ganador implica recuperar la tranquilidad de los ciudadanos, “porque hoy estamos peor que antes. La política de ‘abrazos y no balazos’ sólo ha dejado más balazos y abrazos de pésame para las familias de las víctimas y desaparecidos. No podemos seguir así”, apuntó.

Agregó que a pesar de todo esto, el Verde y Morena “te piden tu voto nuevamente, pero deberían pedir perdón, así nos quieren hacer creer que las cosas están mejor. ¡No se vale, no nos merecemos esto!”.

“No más asaltos en las combis, no más casas vaciadas, no más bebés y niños impactados por una bala, no más jóvenes ejecutados, no más periodistas agredidos, no más hombres y mujeres asesinados”, acotó Jorge Rodríguez.

Anunció que se logrará mayor seguridad construyendo siete grandes bases en sectores de concentración y reacción inmediata en todo el municipio, arcos de ingreso y salida en los accesos de la ciudad, blindando a nuestro Cancún.

Asimismo, establecerán una red de cámaras de videovigilancia en toda la ciudad, que conecte negocios con una central de inteligencia para estar bien monitoreados.

Jorge Rodríguez afirmó que “si en algo nos ha fallado el Verde y Morena, es en materia de seguridad, pues el país está incendiado, ensangrentado y enardecido”.

Sobre el tema de corrupción y transparencia, Jorge Rodríguez apuntó que de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), el municipio de Benito Juárez ocupa el lugar 62 de 66 ciudades en cuanto a percepción de corrupción y participación ciudadana.

“Aquí en Cancún hay corrupción, sino que les pregunten a los empresarios qué tan difícil es abrir un negocio, tener permisos y licencias. Por eso, vamos a hacer el primer gobierno digital en la historia de nuestro municipio. Ningún pago en efectivo, todo será bancarizado.

Evitaremos las famosas ‘mordidas’ y seremos contundentes con los malos funcionarios”, expresó.

Acerca del tema de sociedad y gobierno, el candidato del PAN y del PRI destacó que Cancún necesita un cambio, “porque los que están gobernando ya demostraron que no pueden”, incluso garantizó que su gobierno revisará y, de ser necesario, cancelará la concesión a Aguakán.

“Hoy por hoy no tenemos autoridades que nos defiendan y alcen la voz. Hoy, quienes están en cargos municipales, sólo siguen órdenes del centro del país y se limitan a bajar la cabeza y alzar la mano. Y hoy lo recalco: coordinación, sí; subordinación, no”, dijo.

En este sentido, anunció que se destinarán al menos el 20 por ciento del presupuesto para construir las obras que los ciudadanos decidan, priorizando la seguridad, las vialidades, las áreas deportivas y culturales.