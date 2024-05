Seudoaficionados de Cruz Azul amenazan a familiares de Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz previo a la Final de la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz será el árbitro que pitará la gran Final de Vuelta del Clausura 2024 en el Estadio Azteca cuando el América reciba al Cruz Azul; sin embargo, su familia ha empezado a recibir amenazas en redes sociales para que haga bien su trabajo y no influya en el resultado que definirá al Campeón del certamen, publicó latinus.us.

El padre del silbante recibió una gran cantidad de advertencias de supuestos aficionados del Cruz Azul, quienes le exigen una labor impecable o advierten que podría haber severas consecuencias.

En uno de los mensajes más intimidantes contra el progenitor del silbante se puede observar a un hombre con la sudadera de La Máquina, una gorra roja que le tapa la cara mientras sostiene una pistola: “Sabemos que su hijo puede tener errores al momento de arbitrar y pues también sabemos que los accidentes pasan”, reza la publicación.

“El que avisa no es traidor, no queremos que nos ayuden, sólo queremos un arbitraje imparcial y que haga bien su trabajo”, “dile a tu hijo que haga buen arbitraje o te juro que no la cuentas”, “más le vale a tu hijo el endejillo (sic) ese que pite bien o hay bala”, son algunos de los mensajes que le han dejado a Marco Antonio Ortiz que pite bien porque si no se atienen a las consecuencias”, “que pite bien o hay bala”, se pueden leer en la cuenta de Facebook del padre del silbante, por lo que ya restringió su acceso.

A la afición del Cruz Azul no le ha parecido objetiva la actuación del ‘Gato’ Ortiz cada vez que le toca pitarles. En el juego contra Tigres de la Jornada 7, los celestes se quejan que Willer Ditta fue expulsado y luego suspendido tres partidos “por insultar soezmente a los oficiales del partido”, según se pudo leer en la cédula.

Además de que en la Jornada 14 ante el Monterrey, el silbante anuló un gol a los celestes que había sido convertido por Alexis Gutiérrez tras un fuera de lugar, además de que reclamaron un supuesto penalti que no se marcó sobre Uriel Antuna. (Fuente: latinus.us)