Alejandra Del Moral ‘no traía nada, no se lleva nada’ dice Xóchitl Gálvez, tras renuncia de la priista mexiquense

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, se pronunció respecto a la renuncia de Alejandra Del Moral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sumarse con Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, negó que esto perjudique a su campaña, pues “no traía nada”, publicó infobae.com.

Este lunes, Del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México por el PRI, publicó una carta donde explicaba el motivo porque renunciaba al partido tricolor. Al respecto Gálvez Ruiz insistió en su discurso sobre que a Morena y PVEM se han sumado priistas y panistas de los que tanto se queja Claudia Sheinbaum.

“Aquí hay dos proyectos, la democracia o el autoritarismo. Ella (Alejandra Del Moral) decide apoyar un proyecto autoritario, es su decisión, la respeto. En ese sentido, miles de mexiquenses están con nosotros, no se los lleva por una situación, por la incongruencia”, comentó la exsenadora por Acción Nacional después de un evento público en Pachuca.

A pregunta expresa sobre si esto perjudicaría a su campaña, a menos de seis días para que se celebren los comicios del 2 de junio, la candidata presidencial negó que esto pudiera ocurrir, pues considera que no había traído algo a su campaña, ya que mantuvo un bajo perfil durante las campañas.

“No, o sea, realmente no, porque ella no se lleva nada. Ella no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar. Entonces, ¿Qué se va a llevar? Nada”, incluso reprochó del supuesto apoyo que dio cuando Del Moral contendía por la gubernatura en el Estado de México el año pasado. “La verdad es que yo la apoyé con todo en su campaña, estuve en su campaña de gobernadora, y ya, ella decide irse”, puntualizó.

En la carta que envió Alejandra Del Moral acusa que en el partido al que representaba no hubiera espacio para el diálogo y el debate, ya que “se privilegian decisiones basadas en la sumisión al presidente”. (Fuente: infobae.com)