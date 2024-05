TRAICIONAN A LOS ‘HÉROES DE LA PANDEMIA’: Realizan trabajadores del Hospital Oncológico manifestación frente a Palacio de Gobierno para exigir se cumpla la promesa de AMLO de ser basificados

Por Rafael Briceño

CHETUMAL MX.- Ante la promesa incumplida desde hace cuatro años de ser basificados, trabajadores del Hospital Oncológico – con la representación de poco más de 600 afectados – realizaron una manifestación frente a Palacio de Gobierno en momentos que la gobernadora, Mara Lezama, ponía en marcha el Comité Estatal de Protección Civil en caso de huracanes 2024 en el Salón Cuna del Mestizaje.

Hemos sido respetuosos y pacientes, pero ya pasaron cuatro años y no nos han tomado en cuenta en la promesa de basificación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo Jorge Calderón Poot.

Sus compañeros pidieron no mentirles, no robar, pero sobre todo no traicionar a quienes son considerados héroes de la pandemia por el COVID19.

Recordó que desde hace cuatro años López Obrador les prometió una base y tanto el secretario de salud, Flavio Carlos Rosado como el subsecretario Joaquín Toledo les aseguran que hay 19 mil plazas, pero no dicen cuando serán entregadas.

Nos dicen que hay plazas y que el proceso es por etapas “pero, ¿cuándo es el momento de los trabajadores del hospital oncológico? se preguntaron.

Los trabajadores realizaron una manifestación el sábado frente a la Secretaría de Salud, así como también en Tulum, Nicolás Bravo, Hospital General y el Oncológico sin obtener respuesta.

Calderón Poot dijo que el gobierno del Estado consiguió plazas para los trabajadores del sector salud pero que los del Oncológico no están contemplados. Nos siguen dando atole con el dedo, manifestó.

Dijo que hay incertidumbre en los más de 600 trabajadores afectados “y lo único que nos dice el secretario de salud, Flavio Carlos es que hay plazas, pero no dice cuándo van a entregarlas”.

Afirmaron qué en Guerrero, Tabasco, Ciudad de México y Mérida hubo manifestaciones y rápidamente les dieron respuesta.

Hemos estado callados, siendo respetuosos, pero parece que quieren que la gente se manifieste para hacerles caso, sin embargo, si no nos hacen caso vamos a ventilar todo, señaló.

Ante la manifestación y debido a que Mara Lezama estaba en palacio, acudió la secretaria privada a tomar los nombres de los manifestantes para que una comisión sea atendida. (Noticaribe)