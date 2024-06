Emiliano Ramos, bajo custodia de la Fiscalía, supuestamente implicado en presunta red de compra de votos en Solidaridad

CANCÚN, MX.- Bajo custodia de la Fiscalía General del Estado se encuentra el ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática y ex diputado local Emiliano Ramos Hernández, como parte de la investigación hacia una supuesta red de compra de votos en Solidaridad.

La posible detención del político cancunense se da cuatro días después de que fueran detenidas dos personas en la colonia Nicte Ha de Playa del Carmen, presuntamente durante la entrega de tarjetas electrónicas en las que se depositarían el dinero prometido a ciudadanos a cambio de la venta de su voto, en favor de una candidata a la presidencia municipal de Solidaridad, todavía sin nombrar por la autoridad.

Al parecer, evidencias halladas en los teléfonos celulares, más las declaraciones de los detenidos, habrían guiado a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Electorales a Emiliano Ramos Hernández, según confirman varias fuentes cercanas a esta investigación.

El ex diputado fue trasladado esta tarde a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en Cancún. Todavía se desconoce su situación jurídica. (Agencia SIM)