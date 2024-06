Califica exdirigente panista como ‘deplorables’, resultados de su partido en Quintana Roo; pide ‘enderezar el barco’

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Carlos Jiménez, expresidente del PAN en Solidaridad, calificó como “deplorables” los resultados que obtuvo su partido, en alianza con el PRI, en Quintana Roo, por lo que hizo un llamado a la militancia para “enderezar el barco”.

A través de sus redes sociales, el exdirigente consideró que los magros resultados que obtuvo su partido, los peores en 15 años, afirmó, fueron consecuencia de una falta de estrategia. También criticó que se pusiera a candidatos por ser amigos o para cumplir compromisos, en lugar de buscar a quienes sí les sumen votos.

Otros errores cometidos, culpó, fueron no escuchar a todos y creer que recibir “likes” en Facebook eran parámetro de éxito.

En ese sentido, Carlos Jiménez pidió a los dirigentes del PAN y el PRI que reconozcan que “jugaron a hacer política y en esto no se juega”.

“Reyna Tamayo Carballo, analicemos los resultados y los números, saquemos conclusiones y trabajemos para enderezar el barco, aunque sé que algunos saltarán solo porque ven que se está hundiendo”, expresó.

Además, Carlos Jiménez consideró que, en Solidaridad, Danna Ramírez Saldaña, actual dirigente del PAN en este municipio, no realizó una buena estrategia política para garantizar el triunfo de Lili Campos Miranda.

“Por lo menos en Solidaridad Danna Ramírez Saldaña nunca entendió que el enemigo no estaba en casa, estaba enfrente”, comentó.

El panista finalmente señaló que, a diferencia de lo que pueden llegar a hacer otros militantes en los próximos días, él se mantendrá firme en las filas del partido.

“Y así, como en aquel lejano 2012 en donde Josefina Vázquez Mota perdía la presidencia de la república, aquí seguiré firme, porque como ya dije una vez, no llegué con las victorias y no me voy con las derrotas”, concluyó. (Agencia SIM)