MÉRIDA | Madre de familia pide auxilio para ver a sus hijos; denuncia negligencia por parte del Centro de Justicia para las Mujeres de Yucatán

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Rosa Ignacia Pérez Domínguez denunció negligencia en el actuar del Centro de Justicia para las Mujeres, ya que es víctima de violencia vicaria y desde hace dos años no ve a su hija e hijo.

La madre de familia incluso acusó directamente a la jueza Rita Elvira Ortíz Noh, quien no ha dado puntual seguimiento a su caso, pues el tiempo pasa, su hija e hijo crecen y ella no está con ellos.

Rosa describió que tuvo una relación de 22 años, en la que fue víctima de violencia emocional, física, psicológica, económica y de otro tipo.

Al casarse con una persona de origen francés, ella se mudó al país extranjero en donde vivió abuso sexual de parte de familiares de su expareja y en donde fue secuestrada.

Al volver a México y decidir terminar la relación, les fueron arrebatados su hija e hijo de 10 y 15 años respectivamente.

Así desde hace dos años no los ve y apenas hace un mes le concedieron tener encuentros de forma virtual, pero Rosa Ignacia comenta que esta modalidad no tiene efecto porque actualmente los menores de edad están siendo alienados.

“Yo me he manifestado para pedirle a la jueza que respondiera mis peticiones. He luchado mucho, soy una mujer profesional, pero hoy soy mamá de dos niños que han sido alienados y usados cruelmente por mi expareja”, mencionó.

En todo este transitar, la mujer ha denunciado negligencia y falta de capacidad de la jueza.

“Su falta de atención ha desembocado en diferentes hechos como, por ejemplo, la muerte de la niña Violeta”, expuso.

Recordó entonces el reciente homicidio de la niña de 6 años, víctima de feminicidio en su propio hogar en Gran Santa Fe, Caucel.

“Tengo miedo por mis hijos”, enfatizó.

Ante esta circunstancia, Ignacia recurrirá a una queja ante el Consejo de la Judicatura para exigir la destitución de la jueza Rita Elvira quien ha tenido en abandono decenas de casos como el suyo. (Noticaribe)