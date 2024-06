UN ERMITAÑO EN PALENQUE: AMLO anuncia cierre de sus redes sociales tras dejar la presidencia

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Como otra prueba de que no intervendrá en la vida política del país después de finalizar su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que eliminará sus cuentas en redes sociales una vez finalice su mandato y entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, publicó infobae.com.

El mandatario defendió a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México sobre los comentarios que han surgido de que él estará detrás de la nueva administración y que es su copia en razón a la forma de gobierno que propone la morenista, por ello repasó cuáles serán las medidas que tome para su jubilación.

“Le voy a entregar la banda (a Claudia Sheinbaum) y adiós, yo me jubilo, y nunca he actuado de manera inconsecuente (…) terminó mi ciclo, me voy a ir muy contento”, inició el mandatario federal.

“Sólo que fuese yo un ambicioso, vulgar, un politiquero, estaría yo pensando en ser jefe máximo o caudillo o líder moral, mesías, mucho menos cacique. Yo ya termino y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública, nada ni una conferencia, voy a cancelar mis cuentas en las redes sociales, no voy a recibir a nadie, menos a políticos, pero tampoco a la gente del pueblo a la que quiero mucho, pero no puedo porque si empiezo a recibir personas voy a estar todo el tiempo”, dijo el presidente López Obrador.

El mandatario aseguró que tras la entrega de la banda presidencial -como ya había adelantado- se retirará a vivir al rancho que pertenece a su familia, en donde busca tener tiempo para reflexionar y además dedicarse a escribir.

Comentó que redactará una investigación que podría tardar hasta 4 años en concretarse, aunque no detalló cuál será la temática y si el libro que promete será publicado, pues como ha intentando subrayar busca no intervenir en el gobierno de Claudia Sheinbaum ni que se le compare con una imagen “mesiánica”.

En tanto, minutos antes, López Obrador comentó que en la reunión de hoy programada para las 14:30 horas con Claudia Sheinbaum, le planteará realizar un recorrido por algunas regiones de México, aunque dijo que por la agenda de la virtual presidenta podría no ser por todo el país.

Después de la elecciones el mandatario federal se ha dedicado a dar visibilidad de las virtudes de la virtual presidenta electa y sobre como se sumó a la lucha desde hace varios años. (Fuente: infobae.com)