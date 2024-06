YUCATÁN | Se termina coalición PRI-PAN

"No somos una coalición permanente, no nos casamos": dice Gaspar Quintal respecto al PRI y al PAN

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Después de resaltar que el PRI tiene una militancia fuerte en Yucatán, el dirigente estatal Gaspar Quintal Parra, precisó que la alianza que tuvieron con el PAN se terminó, pues fue una estrategia que se implementó para el pasado proceso electoral.

En rueda de prensa, Quintal Parra expuso que, en la próxima asamblea nacional del tricolor, se hará un ejercicio importante de reflexión sobre la situación política que atraviesa el partido y planear qué sucederá en los próximos años.

Quintal Parra destacó que el PRI sin tener candidatura a la gubernatura obtuvo 100 mil votos para el partido a nivel estatal el pasado 3 de junio.

“Esto nos hace sentir comprometidos y continuaremos con la agenda legislativa que se ha llevado hasta ahora, con la que propusimos por ejemplo hasta 17 reformas”, describió.

No obstante, sobre la alianza que tuvo el PRI con el PAN, por ahora se terminó y cada partido se regirá por sus estatutos.

“Estuvimos juntos, pero no revueltos, no nos unificamos, no somos un bloque; en las elecciones pasadas fuimos partidos con esfuerzos simultáneos”, aseveró.



Sobre el hecho de realizar alianzas futuras, el dirigente estatal dijo que es un tema que se tendrá que analizar con más detalle y lo sucedido recientemente debe servir como experiencia.

“No somos una coalición permanente, no nos casamos”, añadió.

Al respecto, Rafael Echazarreta Torres hizo hincapié que, con base en la experiencia obtenida, el PRI podría ganar la alcaldía de Mérida para 2027 porque tiene una militancia fuerte.

SOBRE LAS IMPUGNACIONES

El también diputado local, Gaspar Quintal compartió que sí impugnaron diputaciones plurinominales porque tuvieron el 8.7 por ciento de la votación y hay partidos políticos con el 3 por ciento y les dieron dos diputaciones, por lo que considera que el PRI está subrepresentado en el Congreso del Estado.

“Esperaríamos tener al menos una diputación más”, afirmó.

Al mismo tiempo, se encuentran en espera de respuesta ante impugnaciones en su contra por parte del PAN y Morena en Chapab, Chichimilá, Izamal y Abalá. (Noticaribe)