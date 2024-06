MATANZA EN LEÓN: Detienen a cinco elementos de la Guardia Nacional para deslindar responsabilidades

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay cinco elementos de la Guardia Nacional detenidos derivado de la investigación federal que se realiza por el multihomicidio cometido la noche del domingo pasado en León, Guanajuato, publicó La Jornada.

En la mañanera de este viernes, interrogado respecto a los hechos —donde fueron asesinadas cuatro mujeres y dos menores de edad en una vivienda y que según el gobierno panista del estado podrían estar involucrados elementos de la Guardia Nacional—, el mandatario subrayó que no habrá impunidad.

“Ya se está trabajando en la investigación, les puedo adelantar que hay cinco elementos de la Guardia Nacional detenidos, pero esto por lo que corresponde a las normas de las fuerzas armadas”, señaló el tabasqueño.

Aunque, agregó que no puede adelantar más hasta que no se tenga toda la investigación de lo sucedido. “Decirles que no hay en este gobierno impunidad para nadie”.

Por el momento, dijo, los guardias nacionales se encuentran detenidos por presuntas faltas a la disciplina militar. (Fuente: La Jornada)