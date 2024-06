PAN y PRD presentan ‘impugnación madre’ contra elección presidencial, sin exigir su anulación…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) formalizaron la “impugnación madre” a la elección presidencial en la que resultó ganadora Claudia Sheinbaum, pero sin demandar que se anule el proceso, aunque reiteraron que hubo “elección de Estado”, publicó Expansión Política.

Los partidos aliados insistieron en que no hubo condiciones de voto libre y secreto, se violaron de forma generalizada las reglas de equidad, hubo injerencia presidencial, violencia política y participación del crimen organizado, en tanto que al mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “le faltó garra” para suspender las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde donde operó –dijeron- a favor de Sheinbaum y en contra de la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez.

“No estamos hablando de que esta elección haya sido fraudulenta, estamos hablando de que fue profundamente inequitativa” y no hubo “piso parejo” antes, durante y después de la jornada electoral, pues incluso la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde pretendió asignar plurinominales”, lo que es atribución del INE, dijo el representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Sondón.

“Queremos que se pronuncie el Tribunal sobre la inequidad y que nos diga qué es lo que se va a hacer ante este tipo de hechos”, advirtió, al ser cuestionado respecto a si piden anulación de la elección, lo que descartó.

“Estamos metiendo un recurso genérico”, pero además de manera simultánea 300 JIN en igual número de distritos electorales, por irregularidades en el proceso e incidencias durante la jornada electoral, “fue algo de manera continua, permanente en casi todo el país que se rompiera la cadena de custodia” de la paquetería electoral, indicó Sondón.

Aseguró que se presentaron evidencias de todos los distritos, por lo que podría haber un “giro” en la mayoría y con ello ellos aumentarán sus triunfos a nivel de diputados federales.

Además en cerca de 15 distritos electorales sí se pide la anulación de la elección por la cercanía de votos entre el ganador y la Coalición opositora, dijo.

La pretensión del Juicio de Inconformidad (JIN), dijo Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, “es que la Sala Superior del Tribunal haga una valoración cuantitativa. Pero también cualitativa de cómo se desarrolló el proceso electoral… este proceso electoral es inequitativo de inicio, por la intromisión permanente del Presidente de la República, de los gobernadores de Morena en el proceso electoral, entonces nunca hubo cancha pareja”.

Entre el cúmulo de anomalías los dirigentes expusieron las mañaneras, la violencia política en razón de género que -acreditó hoy la Sala Especializada- cometió López Obrador contra la opositora Xóchitl Gálvez.

Agregaron a ese panorama la participación de esta estructura del gobierno a través de los servidores de la nación a favor de Morena, e incluso hasta la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que “hasta intentó meterse a regular el proceso electoral emitió criterios emitió comentarios en muchos momentos hasta hizo comentarios a favor de Sheinbaum”, según el panista.

Ávila, del PRD, dijo que se agregarán pruebas supervinientes respecto a la violencia del crimen organizado que hubo en distritos y ayuntamientos, lo que habría inhibido el voto y le habría afectado electoralmente a su partido al no alcanzar el 3% de votación nacional necesario para conservar el registro.

Además en donde no se instalaron casillas, dijo, unas 200 mil ciudadanos no pudieron emitir su voto y se trata de zonas donde el voto perredista había sido consistente pero no pudo emitirse. (Fuente: Expansión Política)