Muere Donald Sutherland, icónico actor y villano de ‘Los Juegos del Hambre’

ESTADOS UNIDOS.- Hollywood se viste de luto por la muerte de Donald Sutherland, reconocido actor de cine y televisión que interpretó al presidente Coriolanus Snow en la franquicia Los juegos del hambre. Según reporta Deadline, el veterano artista falleció el jueves 19 de junio en Miami a los 88 años después de una larga enfermedad. En su filmografía se encuentran títulos como Orgullo y prejuicio, M.A.S.H. y Venecia rojo shocking, publicó infobae.com.

La noticia fue confirmada por la agencia Creative Artists Agency (CAA), donde su hijo Roeg Sutherland se desempeña como ejecutivo.

Otro de sus cinco hijos, el actor Kiefer Sutherland, se despidió con un emotivo mensaje de homenaje en X.

“Con el corazón encogido, les comunico que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido. Personalmente creo que uno de los actores más importantes de la historia del cine”, expresó. “Nunca se amilanó ante un papel, fuera bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”.

Una leyenda en la pantalla

Nacido el 17 de julio de 1935 en Saint John, New Brunswick, Sutherland fue un luchador desde su infancia, pues sobrevivió a serias enfermedades, incluyendo polio y fiebre reumática. Estudió ingeniería y teatro en la Universidad de Toronto antes de asistir a la London Academy of Music and Dramatic Art. Su carrera teatral lo llevó a trabajar en repertorios en Inglaterra y Escocia, y debutó en cine con la película de terror de bajo presupuesto “Castle of the Living Dead” (1964).

Con una trayectoria de más de seis décadas, Sutherland habitó una amplia gama de personajes en diversos rubros. (Fuente: infobae.com)