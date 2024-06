Declara el Teqroo improcedente queja interpuesta por el PRD contra Mara Lezama por la supuesta vulneración de la normativa electoral en materia de propaganda gubernamental

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Debido a que no se pudo acreditar como propaganda gubernamental en tiempos de campaña o que haya sido contratada por la parte denunciada, el pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) declaró improcedente la queja interpuesta por el PRD contra la gobernadora, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa y el medio de comunicación “Cancún Activo” el cual, además, actuó amparado en la libertad de expresión.

Este lunes, la ponencia de la magistrada Mahogany Acopa resolvió el Procedimiento Especial Sancionador PES/052/2024 interpuesto por el PRD contra la gobernadora y el medio de comunicación por la supuesta violación a la normativa electoral respecto a la propaganda gubernamental en tiempos de campaña así como a los principios de neutralidad e imparcialidad con los que deben conducirse los servidores públicos.

Tras el análisis de las pruebas presentadas, el pleno del Teqroo declaró inexistentes las presuntas irregularidades cometidas por Lezama Espinosa ya que la información publicada no pudo acreditarse como propaganda gubernamental por no actualizarse los conceptos de contenido y finalidad; además, en cuanto al pautado, la publicación fue pagada por el medio de comunicación “Cancún Activo” y no se pudo acreditar que lo pagara la titular del ejecutivo o exista un acuerdo comercial.

Además, la parte denunciante no demostró la vulneración de los principios de neutralidad e imparcialidad por parte de la titular del ejecutivo y no se le pueden inculpar los hechos cometidos por un tercero. (Noticaribe)