CAMPECHE | Polícias ‘tiran la toalla’ tras 104 días de rebelión; piden eliminar carpetas de investigación en su contra

CAMPECHE, MX.- Luego de 104 días de protesta para pedir la destitución de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, policías estatales decidieron poner fin al movimiento y solicitaron a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román que les permita reincorporarse al servicio sin represalias y que se eliminen las carpetas de investigación que se iniciaron en su contra, publicó La Jornada.

En un video que difundieron, a través de las redes sociales, se aprecia a los más de 600 uniformados que se mantenían en rebeldía desde el 16 de marzo pasado, luego de un operativo fallido en el penal de San Francisco Kobén, al que fueron enviados sin los equipos de protección adecuados, por lo que al menos 34 de ellos salieron lesionados.

El documento, que leyó uno de los voceros del movimiento de protesta, señala textualmente: “Con gran pesar en nuestros corazones y en nuestros espíritus nos dirigimos a ustedes, después de 104 días de lucha por causas que sabemos son justas y pacíficas”.

“Hemos presenciado un sufrimiento inmenso entre madres, padres hijos, compañeras y compañeros que sufren enfermedades, con ingresos limitados y familias a su cargo. A pesar de nuestras peticiones, las autoridades no nos han ofrecido una solución, por lo que hemos decidido poner un fin a esta situación, no porque seamos culpables sino porque amamos a nuestras familias y a nuestro pueblo y no deseamos más sufrimiento. Queremos paz y la oportunidad de seguir trabajando”.

“Hemos pedido a las autoridades pertinentes que nos permitan continuar con nuestras labores. Demostramos que hemos actuado con integridad y respeto por la ley, no buscamos culpables, solo queremos continuar con nuestras vidas”.

“Pedimos a la gobernadora, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, que alguien se apersonara a nuestras instalaciones para seguir trabajando en el ámbito de la institucionalidad. Desde el primer día alzamos la voz por nuestros derechos, sin cometer ningún delito, ni motín ni sabotaje, por lo que solicitamos que el gobierno del estado se apersone y que constate que así como se quedaron las áreas, siguen estando resguardadas y con fe notarial como son armería, sección canina, resguardo de bodycam, las oficinas de los secretarios están como las dejaron”.

“Hemos respetado siempre la seguridad de todas las áreas, nosotros somos institucionales, no somos de ningún color. También aclaramos que lo único que hemos hecho e hicimos el día de las elecciones es cuidar la tranquilidad ciudadana, nunca interferimos en ninguna elección”.

“Por amor al pueblo, que nos permitan seguir trabajando sin ninguna represalia, ya que hoy nuestras familias hijos e hijas sufren por la falta de pago que nos han impuesto. Por ello hemos decidido de manera grupal dar fin a esta situación”.

“Solicitamos a la gobernadora del Estado dé las indicaciones para seguir en la institucionalidad que usted ha solicitado y lo único que solicitamos es continuar sin represalias, que nos paguen nuestros salarios y compensaciones para evitar que nuestras familias sigan sufriendo por esta retención”.

“Asimismo, que se nos elimine nuestras carpetas de investigación, ya que nuestra actuación ha sido legal, justa y pacífica, por lo que pedimos la reinstalación de todos. Queremos trabajar con esa libertad e institucionalidad”.

“Pueblo de Campeche muchas gracias por todo su apoyo, solidaridad y comprensión. Gobernadora Layda Sansores San Román respetamos la institucionalidad, se lo pedimos por amor a nuestra familia y por amor al pueblo”.

Hasta el mediodía de este viernes, ninguna autoridad estatal ha respondido al comunicado de los policías, quienes se mantienen en las instalaciones en espera de algún enviado de la gobernadora Sansores San Román para hacer la entrega oficial del inmueble. (Fuente: La Jornada)