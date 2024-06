EU | ‘Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera’, según The New York Times

ESTADOS UNIDOS.- The New York Times, uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, lanzó una dura crítica al actual presidente Joe Biden tras su debut en el primer debate presidencial en contra de Donald Trump, publicó Grupo Fórmula.

‘Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera’, es como se titula la editorial del diario estadounidense de este 28 de junio.

The New York Times aseguró en su editorial que la única opción que tienen los demócratas de ganar las elecciones presidenciales es reconocer que Biden no puede continuar.

“El camino más claro para que los demócratas derroten a un candidato definido por sus mentiras (Donald Trump) es tratar con sinceridad al público estadounidense: reconocer que Biden no puede continuar su carrera y crear un proceso para seleccionar a alguien más capaz de ocupar su lugar para derrotar. Sr. Trump en noviembre”, apuntó.

Y aunque reconoció que Biden ha sido un presidente admirable y que la nación ha prosperado bajo su cargo, aseguró que “hay líderes demócratas mejor equipados” quienes podrían reemplazar al todavía mandatario.

“No hay razón para que el partido arriesgue la estabilidad y la seguridad del país obligando a los votantes a elegir entre las deficiencias de Trump y las de Biden. Es una apuesta demasiado grande simplemente esperar que los estadounidenses pasen por alto o descarten la edad y la enfermedad de Biden que ven con sus propios ojos”, apuntó.

Critió además que Biden más de una vez tuvo dificultades para llegar al final de una frase.

“El presidente apareció la noche del jueves como la sombra de un gran servidor público. Luchó por explicar lo que lograría en un segundo mandato. Luchó por responder a las provocaciones de Trump. Luchó por responsabilizar a Trump por sus mentiras, sus fracasos y sus escalofriantes planes. Más de una vez tuvo dificultades para llegar al final de una frase”, señaló The New York Times.

Biden niega ‘bajarse’ de elecciones presidenciales

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró en su primer mitin tras el debate que ganará las próximas elecciones presidenciales.

“Estoy en Carolina del Norte por una razón, porque tengo la intención de ganar este estado en noviembre. Si ganamos aquí ganamos las elecciones”, dijo.

“No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego”, recalcó. (Fuente: Grupo Fórmula)