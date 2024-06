Más de cinco millones de mexicanos se cansaron y perdieron la ilusión de buscar empleo, dice INEGI

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Más de cinco millones de mexicanos se cansaron y perdieron la ilusión de buscar empleo, debido a que no encuentran una oportunidad real de trabajo y a la cantidad de veces que han sido rechazados por las empresas, publicó publimetro.com.mx.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que existen 6.6 millones de personas que necesitan un empleo o están a la espera de concretar un espacio de trabajo, que les permita cubrir sus gastos personales y/o familiares.

Precisó que dicho grupo está integrado por 1.6 millones de mexicanos desempleados, que buscaron una plaza forma activa durante la última semana, pero no lograron concretar una promesa laboral o contratación.

Señaló que, además de los desocupados, también subsisten cinco millones 28 mil 229 mujeres y hombres que se cansaron de buscar trabajo y tomaron la decisión de refugiarse en su casa ante la falta de oportunidades reales.

El instituto explicó que dicho segmento es parte la Población No Económicamente Activa (PNEA) del país, que está “disponible” para laborar, pero ya no buscó un empleo de forma activa, porque creen o consideran que no podrán encontrarlo.

Se trata de un grupo de damnificados laborales que organismos globales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) denomina “desalentados” o desilusionados, que deberían contabilizarse dentro de la tasa de desocupación o desempleo.

Desempleo real en México

A través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al mayo de 2024, el Inegi indicó que la Tasa de Desocupación –que incluye al desempleo en el mercado formal e informal– alcanzó 2.6% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Refirió que dicha cifra representó una disminución de dos décimas de punto respecto al registro de abril pasado, cuando el indicador cerró en 2.8%, con un saldo de un millón 610 mil 406 personas que permanecieron sin sustento laboral y económico en el último mes.

Sin embargo, al sumar los más de cinco millones de mexicanos que se cansaron y desistieron de salir a buscar trabajo en mayo pasado –referidos en los párrafos anteriores–, la tasa real de desempleo se disparó a 11.09% de la Población Económicamente Activa.

Y, aun cuando la ENOE solo reconoce como desempleados a quienes se ubicaron la Tasa de Desocupación (TD), en los hechos existen seis millones 638 mil 635 mujeres y hombres mexicanos que necesitan trabajo y, por lo tanto, están en una condición de desempleo.

El Observatorio de Trabajo Digno, de la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, considera que para tener un panorama laboral más exacto e implementar políticas de fomento al empleo, es necesario tomar en cuenta la cifra total de personas que necesitan un espacio laboral y, no solo el grupo de 1.6 millones que contabiliza la TD.

Miles abandonan la informalidad

Al referirse a la creación de puestos de trabajo a nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística destacó que más de 60 mil personas abandonaron las filas de la informalidad y encontraron una plaza formal, entre abril y mayo pasados.

Destacó que en dicho periodo, la población ocupada en la informalidad registró un recorte de 60 mil 519 plazas, que fueron colocadas en empresas que pagan impuestos y cuentan con todos los registros ante el SAT, IMSS e Infonavit.

Precisó que tal movimiento permitió que el número de personas en puestos de trabajo formal tuviera un incremento de 66 mil 669, con un saldo total de 27 millones 245 mil 838 trabajadores al cierre de mayo pasado.

Mientras que el mercado de trabajo informal finalizó el periodo de referencia con un total de 32 millones 568 mil 10 personas, equivalentes a 54.4% del mercado laboral del país, que se ubican en el comercio ambulante, empresas sin registro, quehaceres domésticos remunerados y entidades de gobierno que no les ofrecen un contrato.