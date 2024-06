Pide comunidad LGBT+ de Lázaro Cárdenas fin a discriminación

KANTUNILKÍN. MX.- Herlindo Pool Ku, representante de la comunidad LGBT+ en Lázaro Cárdenas, hizo un llamado a la ciudadanía en general a poner fin a discriminación que existe hacia ese sector de la población en este municipio.

Lo anterior lo declaró durante un desayuno que sostuvieron integrantes de esta comunidad y autoridades de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento, para conmemorar el Día de la Diversidad Sexual.

En ese sentido, Pool Ku calificó como un avance el hecho de que integrantes de esta comunidad hayan sido invitados por esta dependencia para organizar diversos eventos culturales.

Sin embargo, resaltó que aún falta mucho por avanzar en ese sentido, pues el Día de la Diversidad Sexual apenas se está conmemorando en este municipio, a pesar de que esta fecha se instauró hace 50 años a nivel global.

El representante de esta comunidad comentó que personas con preferencias sexuales diferentes a diario sufren discriminación y ataques, sobre todo en las comunidades rurales.

“Muchos de nosotros nos insultan, nos menosprecian, no nos incluyen en actividades sociales, afortunadamente no hemos sido golpeados, pero si hay mucha discriminación, pero aun así nosotros no ofendemos a nadie y trabajamos en cualquier lugar para salir adelante y, al mismo tiempo, hacer una mejor sociedad” (sic), añadió.

Finalmente, Pool Ku afirmó que lo único que pide esta comunidad es respeto a sus preferencias y a desarrollarse de manera integral en la sociedad de este municipio. (Agencia SIM)