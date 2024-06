QUE FUE UNA CUESTIÓN ENTRE PARTICULARES Y NO CONTRA SEDENA: Afirma la secretaria de gobierno, Cristina Torres, que en Quintana Roo no hay adeudos a transportistas de material para la construcción del Tren Maya

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras asegurar que la SEDENA no tiene adeudos con transportistas de materiales para la construcción de los tramos correspondientes a Quintana Roo del Tren Maya, la secretaria de gobierno, Cristina Torres Gómez consideró que el problema pudiera radicar en aquellas empresas que no han cubierto el pago a las unidades subcontratadas para la prestación del servicio.

Después del anuncio de la organización Transportistas Unidos de bloqueos y paro de actividades en varios tramos que se construyen en Quintana Roo del Tren Maya por el supuesto adeudo de material basáltico entregado pero no pagado, la encargada de la política interna dijo que hay cosas extrañas en este movimiento como el hecho de enlistar Estados en donde no pasa el tren (en alusión a los bloqueos en autopistas en la ciudad de México, Puebla, Querétaro, entre otras ciudades) asi como el hecho que la piedra basáltica proviene de otras zonas y declaraciones de la SEDENA que contradicen los supuestos adeudos.

En Quintana Roo la SEDENA no tiene ningún adeudo con empresas transportistas y aquellas contratadas también aseguraron que están al día en el pago a las empresas subcontratadas “aunque no podemos descartar que haya un particular que prestó el servicio pero que no haya pagado a la empresa subcontratada pero no es un tema nacional”, señaló.

Torres Gómez justificó la presencia de elementos antimotines en los lugares señalados para realizar las manifestaciones así como en los aeropuertos “porque no se puede permitir la afectación a terceros. Ante cualquier situación que genere alerta siempre hemos dicho que es mejor estar listos, aunque no se requiera a no estar listos y se requiera y esa fue la tónica”.

Insistió que la manifestación se focalizó en temas particulares, pero no contra la SEDENA ya que ha cubierto todos los pagos con las empresas contratadas al reiterar que no hubo bloqueos ni manifestaciones. (Noticaribe)