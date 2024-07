LE SALE ‘BARATO’ SU MAL GOBIERNO A EX ALCALDESA: Inhabilitan a regidora Laura Beristain por 3 meses; suplente tomaría su lugar a semanas de dejar el cargo, pero puede impugnar 

PLAYA DEL CARMEN, MX.- A poco de concluir la presente administración, a regidora Laura Beristaín Navarrete fue inhabilitada por no haber entregado los documentos de la entrega-recepción cuando estuvo al frente del Ayuntamiento.

Entrevistado al respecto, Adrián Pérez Vera, síndico municipal, informó que ayer fueron notificados sobre el fallo del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, que determinó la inhabilitación por tres meses de la funcionaria, por la denuncia presentada por la Contraloría y la sindicatura de la presente administración.

“La sala determinó que hubo un abuso de funciones, lo cual se traduce en una falta grave y por ende determina inhabilitar por tres meses a dicho servidor público”, expresó.

Mencionó que tras este falló la regidora podría apelar ante una segunda instancia.

El gobierno municipal ya valora la resolución, pues, a pesar de que se les dio la razón y se comprobó el abuso de funciones, consideran que la sanción es menor, ante las repercusiones jurídicas y administrativas.

“Creo que no es proporcional, estamos en este análisis para igual impugnar dicha resolución, a efecto de que se pueda ampliar justamente la sanción administrativa”, explicó.

Una vez que Beristaín Navarrete sea notificada sería llamada su suplente Yasmín Ojeda, para tomar protesta como regidora ante el cabildo de Solidaridad, indicó el síndico.

Recordó que siguen pendientes varias denuncias, no solo contra la regidora sino con contra otros ex funcionarios, derivado de cerca de 13 carpetas de investigación donde tiene responsabilidad la tesorería, Oficialía Mayor y la misma ex presidenta municipal, más los que resulten responsables.

“Estamos hablando de casi tres años de que no se dio la entrega recepción y apenas estamos teniendo la primera resolución”, indicó y agregó que esperan que la siguiente administración dé seguimiento a las carpetas para dejar un precedente, sin importar los colores. (Agencia SIM)