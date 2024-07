Deficiencias en atención primaria saturan hospitales de Cancún, advierte director de Salud municipal

CANCÚN, MX.- A pesar de que un 90% de las enfermedades que presentan las personas durante el año pueden ser atendidas en los centros de salud de primer contacto, muchas terminan saturando las salas del Hospital General y los servicios de urgencia, reveló Héctor González Rodríguez, director de Salud municipal.

En entrevista, González Rodríguez indicó que los enfermos crónicos mal diagnosticados con tratamientos inadecuados o personas con diabetes e hipertensión que dejaron su tratamiento son los que más llegan a las salas de urgencia, cuando pudieron haber sido atendidos en un centro de atención primaria.

“Por un mal diagnóstico, porque no previnieron alguna enfermedad o porque no se apegan al tratamiento, esos pacientes en un 60 por ciento son los que están llenando las áreas de urgencias de los hospitales generales”, señaló.

Los centros de salud públicos y consultorios privados son los que canalizan a los pacientes a otro nivel de atención, pero si este primer nivel de atención no está fortalecido y no cuenta con las herramientas necesarias, “lo que ocasionamos es saturación del Hospital General y los servicios de urgencias de otros hospitales, porque gente que no tiene que llegar a esos niveles de atención, llega”, expresó.

Resaltó que durante los tres meses de operación del centro de salud de primer contacto con servicios de salud ampliados de la Dirección de Salud se han atendido mil 620 pacientes, lo que representa un incremento de consultas de un 300% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“Si esas personas no hubieran llegado aquí tal vez hubieran llegado al Hospital General a pesar de no tener afectaciones graves”, señaló.

Subrayó que con la habilitación de estos consultorios tratan de fomentar el autocuidado, la prevención de las enfermedades y el diagnóstico oportuno con ayuda de un equipo multidisciplinario. (Agencia SIM)